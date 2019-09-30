«Никто, кроме нас»: как отряд Старчака задержал немцев на подходе к Москве в 1941 году

Операцию «Тайфун» Гитлер называл «последним решающим сражением войны». Она предполагала разгром основных сил Красной Армии на подступах к Москве. В первые дни октября 1941-го немецкие клинья 3-й и 4-й танковых групп прорвали оборону Резервного и Западного фронтов. К 7 октября завершилось окружение 37 советских дивизий западнее Вязьмы. Потери Красной Армии составили почти миллион человек. Путь на Москву был для немцев открыт.

По Варшавскому шоссе в сторону столицы двинулась колонна 57-го моторизованного армейского корпуса, которая включала две танковых и одну моторизованную дивизии – танки, бронемашины, пехота, артиллерия. Всего около 200 тысяч человек.

«С некоторым огрублением можно говорить, что 57-й танковый корпус - это могильщик кадровой Красной Армии, лета 41-го года. Почему так можно говорить: потому что подразделение этого корпуса участвовали в Вяземском котле, в Минском котле, и они же сыграли свою роль на северо-западном фронте в окружении частей 11-й и 34-й и 27-й армий», - говорит Вадим Антонов, начальник архивного отдела Музея отечественной военной истории (д. Падиково).

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Колонна растянулась на 25 километров. 5 октября начальник ВВС Московского военного округа доложил об этом в свой штаб. В столице все еще не верили, что произошла катастрофа. И командующего обвинили в паникерстве. Единственной силой, которая оказалась на пути 200-тысячной армады, был маленький отряд Старчака.

«Четыре сотни человек, в мерках войны - это мало. Это немного - 400 человек. Это так, капля в море. Но если это подготовленные люди, то один мог стоить десятка, а то и больше», - уверен методист Государственного музея обороны Москвы Кирилл Дряннов.

До Москвы немцам оставалось каких-нибудь 200 километров или несколько часов пути. Старчак понимал, что скорее всего этот бой для всего отряда станет последним. Но это его не пугало Он сорвал с километрового столба лист жести и приказал своему отряду построиться на поляне. Подняв над головой дорожный указатель с цифрой «203», Старчак произнес: «Это расстояние до Москвы. Танковая колонна пройдет такой путь часов за шесть. Если не мы, то кто остановит ее?» Эти слова теперь знает каждый десантник и произносит, как девиз рода войск - «Никто, кроме нас!»

На подготовку обороны у Старчака было не больше суток. Опустевший Юхнов для этого не подходил, ведь город нетрудно и обойти. И тогда решение подсказала сама судьба. Старчак вспомнил, что как раз в районе современного Юхнова, на восточном берегу реки Угры, великий князь Иван III покончил с татаро-монгольским игом. Именно здесь, у единственного моста через реку, в октябре 1941-го Старчак строил свою оборону.

«Естественно, что одна большая река - это Угра, мост через Угру, если его взорвать, то практически форсировать Угру не так просто. И вот именно здесь, на этом берегу, Старчак и его 430 человек, которых он возглавил, дал бой немцам», - рассказал Александр Сорокин, директор Военно-исторического музея (г. Юхнов).

Остановить врага предстояло практически голыми руками. У Старчака не было не только артиллерии, даже лопат.

«Они чуть ли не голыми руками копали и в пилотках песок оттаскивали в сторону, потому что лопат не было. Там несколько саперных лопаток всего было. И они использовали вот эти имеющиеся всякие канавки», - объясняет Галина Грин, исследователь боя на варшавском шоссе 1941 г.

Командир уверенно набросал план обороны. Место, выбранное для обороны, и впрямь было выгодным. Обойти отряд с флангов противнику было бы трудно: справа и слева лес. К тому же десантники заминировали места, по которым могли пройти танки.

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По мосту через Угру отходили разбитые под Ельней советские части. Старчак называл себя командиром Юхновского укрепрайона и требовал сдавать ему пулеметы, боеприпасы и исправные грузовики.

«Из тех разрозненных отступающих частей, которые выходили из окружения и отступали, собрать кого-то для того чтобы здесь создать здесь оборону не представлялось возможным. Все они были деморализованы. Единственное, что удалось - это получить какое-то стрелковое оружие», - говорит директор Военно-исторического музея (г. Юхнов) Александр Сорокин.

В первый день обороны Старчаку удалось добиться успеха. 6 октября отряд отразил 4 огневых налета и столько же атак пехоты.

В этот день к Юхнову подошел последний резерв Ставки - сводный полк Подольских училищ. В его состав вошли 6-я рота пехотного училища старшего лейтенанта Леонтия Мамчича и артдивизион из курсантов-артиллеристов капитана Якова Россикова. 250 человек с единственной пушкой. Наспех подготовленные курсанты вышли в октябре на подмосковный рубеж в гимнастерках.

«Артиллеристы встали около моста, стали обстреливать. Но они были в прямой видимости, и немцы очень быстро попали в их грузовик со снарядами и лишили его 76-миллиметровой пушки, снарядов, им нечем стрелять дальше было», - говорит Галина Грин, исследователь боя на Варшавском шоссе 1941 г.

Двое суток отряд держал оборону на Угре. На следующий день, 7 октября, на командный пункт Старчака прибыл броневик в сопровождении мотоциклистов. Командира вызывали в штаб. Старчак не знал, чего ждать. И вдруг, зайдя в штабной автобус, увидел перед собой командующего Резервным фронтом маршала Буденного.

«Семен Михайлович Буденный, когда ему доложили, что это горстка чуть больше 400 человек удерживала колонну, не пропускала туда, он был потрясен. Танки не пропустили, как же так? А они не имели пушек. Вы представляете, если бы пушки у них были. А у них только стрелковое оружие было», - рассказывает Владимир Немировский, начальник экскурсионно-методического отдела Музея истории ВДВ (г. Рязань).

Старчак надеялся, что командующий выделит ему подкрепление, а, может, даже выдаст несколько танков.

«Он, когда увидел там танки стоят, он Буденного просил: "А нельзя ли мне танки? Это же такая сила". Вот после его этих нескольких пулеметов. Буденный сказал: "Нет, я не могу, это не мои танки, они в распоряжении Ставки"», - объясняет Галина Грин, исследователь боя на Варшавском шоссе 1941 года.

Старчак был огорчен, но по дороге обратно придумал новую хитрость. Он приказал снять с грузовиков глушители. Несколько часов они в темноте ездили вдоль позиций Старчака, изображая танки. Рев моторов всполошил немцев, они отступили.

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Но радость Старчака длилась недолго. Бойцы, которые вернулись из разведки, доложили: немцы сходят с шоссе и направляются отряду в тыл. Оставаться на Угре не было смысла. И Старчак, взрывая за собой все мосты, отвел бойцов восточнее, на берег реки Изверь. Немцы четверо суток топтались на месте.

«В итоге они к Извери подошли только к ночи на девятое октября. Он целый день одними этими взорванными мостами от Стрекалово до Извери, он их задержал на сутки», - говорит Галина Грин.

Утром 9 октября фашисты попытались форсировать Изверь сразу в нескольких местах. После сильных огневых налетов два батальона пошли в бой плотными цепями, полагая, что все живое уничтожено. Бойцы Старчака подпустили их поближе и расстреляли из пулеметов. К трем часам дня стали поступать тревожные сведения с флангов: гитлеровцы готовились к переправе через реку выше и ниже моста. В тыл Старчака стали проникать мелкие группы автоматчиков и снайперов.

В отряде осталось 29 бойцов, которые не спали почти пять суток. Было ясно - долго сдерживать врага они не смогут. Десантники стали прощаться друг с другом. Но вечером в командный пункт подошли незнакомые командиры. Оказалось, сменить Старчака прибыла 17-я танковая бригада.

«Была вновь сформирована танковая бригада, но она была сформирована из остатков 48-й и 34-й танковых дивизий, которые с начала войны уже воевали. Причем там были ребята очень опытные», - рассказала Галина Грин.

Иван Старчак сдал свой пост танкистам на 180-м километре от Москвы. Он задержал продвижение врага на 5 суток. Этим суткам не было цены - Ставка смогла провести мобилизацию и создать под Москвой новый фронт.

«Он был одним из тех, кто, я считаю, наверное, предотвратил молниеносный прорыв противника именно к нашей столице. Он, подольские курсанты - вот эти все люди, они ценой собственной жизни останавливали противника. И неизвестно, что бы было, если бы они не заняли этот рубеж», - считает методист Государственного музея обороны Москвы Кирилл Дряннов.

Судьбе Ивана Старчака посвящен новый выпуск программы «Легенды армии». Не пропустите премьеру во вторник, 1 октября, в 19.40 на телеканале «Звезда».