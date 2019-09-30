Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров

В адрес губернатора Кировской области было направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность переноса экспонатов и бюста Ивана Конева из деревни Лодейно в областной центр. Инициировали перенос председатель СК России Александр Бастрыкин и президент Межрегионального общественного фонда «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества» Александр Сухарев. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

В малонаселенной деревне Лодейно Подосиновского района Кировской области в родовом доме маршала Конева - мемориальный дом-музей. Там установлен бюст полководцу и собраны экспонаты, которые отражают жизненный путь маршала, участвовавшего в завоевании Победы в войне против фашистов.

Эта местность с населением в 14 человек находится на удалении от Кирова, и требуется не менее 6 часов, чтобы доехать до дома-музея. Труднодоступное расположение коллекции ставит под угрозу ее сохранность и затрудняет посещение музея.

«Перемещение исторически значимой коллекции и бюста Ивана Конева в крупный региональный центр позволит сохранить их для будущих поколений и обязательно заинтересует земляков легендарного полководца, юных жителей региона и гостей Кирова», - говорится в сообщении на сайте СК России.

Талант полководца, дважды Героя Советского Союза маршала Ивана Конева проявился в ряде операций по освобождению территории, оккупированной фашистами. Под его началом были разгромлены сильнейшие группировки противника.