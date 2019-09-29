Вызов и прорыв: почему Хрущев решился на поездку в США в разгар напряженности

Ровно 60 лет назад, в сентябре 1959 года, руководитель КПСС и глава советского правительства Никита Хрущев впервые отправился в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом. Для обеих сторон это было тогда вызовом и прорывом.

СССР и США в тот момент относились друг к другу крайне настороженно: Вашингтон активно влезал в советские контакты с Европой и мешал строить отношения с Китаем - проблем было множество. И тут Хрущев решается на такой немыслимый шаг.

Практически до последних дней поездки ему приходилось отбиваться от нападок и провокаций. Сам визит был практически сорван, но тут советского лидера как большого любителя кукурузы привезли на ранчо.

1959 год был годом достижений и открытий: советская станция приземлилась на Луну, на воду был спущен ледокол «Ленин». Все это должно было вывести СССР из международной изоляции и изменить имидж страны. Самого же Хрущева в США и вовсе считали врагом номер один, постоянно грозящим уничтожить капитализм в период его расцвета.

К поездке советского лидера тщательно готовились обе стороны, все продумывалось до мелочей. Прибыв в США, Хрущев подарил тогдашнему президенту США Дуайту Эйзенхауэру вымпел с надписью «СССР», доставленный с Луны, - это был прозрачный намек, что в космосе мы первые. Летел в США Хрущев на сверхмощном самолете Ту-114, аналогов которому в Америке не было. Ход удался: посмотреть на чудо-самолет, когда он приземлился в аэропорту Вашингтона, пришли толпы американцев. В честь советского лидера палили пушки, играл оркестр.

Правительство США планировало ослепить Хрущева удобством и роскошью сытой американской жизни, а глава СССР готовился ничему не удивляться и ничем не восхищаться. Американские журналисты часто задавали ему провокационные вопросы, например о вмешательстве в венгерские события и о процессе десталинизации, и однажды на пресс-конференции Хрущев не выдержал и разозлился.

Хрущев стал уставать от всего происходящего. Запланированную поездку в Диснейленд с целью увидеть простой американский народ отменили якобы по соображениям безопасности, что очень разочаровало советского лидера, чье терпение лопнуло окончательно после выступления мэра Лос-Анджелеса, раскритиковавшего Хрущева за знаменитую фразу «Мы вас похороним» в адрес США. Сам Хрущев много раз объяснял, что она была неверно переведена и вырвана из контекста, когда он имел в виду не похороны Америки, а то, что капитализм погубит собственный рабочий класс страны.

«Я приехал с хорошими намерениями, а вы хотите шуточками отыграться. Мы говорим или о мире, или о войне», - заявил тогда Хрущев.

И как только «политика партии» изменилась и Хрущева повезли на встречи с обычной публикой, настороженность и агрессия сменились восторгом. Кульминацией визита стало посещение фермы: Хрущев был энтузиастом кукурузы и стал пропагандировать ее еще при жизни Иосифа Сталина. С 1954 года советский лидер повсеместно распространял кукурузу и приглашал лучших фермеров. Во время визита Хрущева провинциальная ферма в Айове превратилась в фан-клуб, где, как и в других точках маршрута Хрущева, его преследовали журналисты и простая публика. Снимок советского лидера, держащего початок, разместили на обложке журнала Life, который разошелся по Америке тиражом более шести миллионов экземпляров. Этот визит в Айову больше всего запомнился американцам из всей поездки Хрущева.

Переговоры с Эйзенхауэром, запланированные на последние дни его визита в США, закончились практически ничем, но за время путешествия в глазах американской общественности он превратился из самого страшного человека в доброго дядюшку с очаровательной улыбкой. Хотя бы на короткое время, но США и СССР почувствовали оттепель, за которой последовали инцидент с самолетом-разведчиком, Карибский кризис и новый виток обострения российско-американских отношений.

Помогут ли уроки хрущевских времен начать новую оттепель сейчас - покажет время.