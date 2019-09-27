Германия предоставит России копии документов для создания онлайн-архива советских военнопленных

Россия получит от Германии электронные копии документов примерно 500 тысяч советских военнослужащих, попавших в плен во время Второй мировой войны. Об этом договорились в Берлине Российский государственный военный архив (РГВА) и Федеральный архив Германии. Стороны подписали соответствующее соглашение в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные», которое позволит создать электронную поисковую базу.

«Это совместный проект, в котором, помимо РГВА, участвуют Минобороны РФ и корпорация "Элар", а с немецкой стороны - Германский исторический институт в Москве (ГИИМ), Федеральный архив и Немецкий союз по уходу за военными могилами», - рассказал «Коммерсанту» директор Российского военного архива Владимир Тарасов.

По словам историка ГИИМ Дмитрия Стратиевского, в идеальном варианте банк данных будет создан таким образом, чтобы при вводе ФИО человека, даты и места рождения появлялся «его жизненный путь, заканчивая, допустим, если он погиб в немецком лагере, названием этого лагеря, номером могилы и тем, где она находится».