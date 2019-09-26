Поиски инопланетной жизни и научные открытия: история легендарного космонавта Гречко

Его жизнь была похожа на научно-фантастический роман. На его счету три космических полета, рекорды, научные открытия. Он искал следы инопланетной жизни на земле и находился на грани жизни и смерти. Но друзей, коллег и близких летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко покоряли не только его профессионализм и героизм, но и уникальное чувство юмора.

В январе 1978 года в космосе было замечено восемь неопознанных летающих объектов. Они появились за иллюминатором орбитальной станции, несколько минут ее преследовали, а после исчезли. Сенсационная новость обсуждалась в космическом центре, Академии наук и даже ЦК партии. Все ждали объяснений от бортинженера «Салют-6» Георгия Гречко, который первым заметил НЛО за бортом. Когда космонавт вернулся на Землю, его вызвали «на ковер». Но выяснилось, что это был всего лишь розыгрыш.

«Летающими тарелками» оказались пылинки, отделившиеся от обшивки космической станции. Так Георгий Гречко решил разыграть товарищей.

«И я до сих пор не могу от этого отмазаться, потому что, когда я говорю, что это был розыгрыш, мне никто не верит», - вспоминал в своем последнем интервью в 2017 году Гречко.

Но вера в то, что во вселенной мы не одиноки, у Георгия Гречко была не шуточная.

«Я верю в то, что Землю посещали инопланетяне. Может быть инопланетяне из другого мира, может быть из другого времени», - признавался он.

В 1987 году Георгий Гречко был включен в состав делегации в Ватикан. При встрече с Иоанном Павлом II космонавт изложил свою точку зрения на происхождение человека и религии. Друг Гречко, писатель Владимир Губарев, тоже был в составе делегации. Он и рассказал об этом случае.

«Два человека. Один вроде бы говорит, что там Бог есть, а второй туда слетал, и вроде его не видел. И что самое любопытное абсолютно разные взгляды у них были, и что-то было в них общее», - поведал Губарев.

В юности Георгий Гречко увлекался фантастикой. Он мечтал полететь к другим планетам, как герои романов, которыми он зачитывался. Но в реальной жизни полет в космос был недостижим, профессии космонавт в то время не существовало. Тогда Гречко поступил в Балтийский Государственный Технический Университет ВОЕНМЕХ, который вскоре окончил с отличием. Выпускника пригласили на работу в конструкторское бюро в Подмосковные Подлипки.

© ТРК "Звезда"

Там в это время в секретном конструкторском бюро Сергея Королева инженеры разрабатывали первую в мире двухступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету Р-7, которая открыла дорогу в космическую эру.

В 1960 году Георгий Гречко убедил Сергея Королева искать следы инопланетян на Земле. Еще в 15 лет в журнале «Вокруг Света» он прочитал рассказ-гипотезу фантаста Александра Казанцева «Взрыв». Автор предполагал, что в Подкаменной Тунгуске в 1908 году взорвался не метеорит, а межпланетный корабль. Проверить теорию было давней мечтой Гречко. Королев поддержал Гречко, выделив вертолет и предоставив необходимую финансовую помощь. На месте взрыва были проведены десятки исследований. Но обломков космического корабля пришельцев так и не нашли.

А 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос. Сначала в полет отправляли исключительно военных летчиков. Когда Королев объявил набор гражданских космонавтов, Георгий Гречко был в числе первых, чье заявление в космонавты одобрили. Казалось, долгожданный билет в космос уже в кармане. В 1966 году началась подготовка к полету. Но во время тренировок, прыгая с парашютом, Гречко сломал ногу.

Он грезил полетами к другим планетам и активно участвовал в разработке летательных аппаратов. В конце 60-х он входил в группу советских космонавтов, готовившихся к облету Луны на пилотируемом корабле «Зонд». Казалось, скоро мечта его детства сбудется. Однако программу свернули. На этот раз американцы оказались первыми.

Первый полет Георгия Гречко состоялся только в 1975 году. На орбитальной станции «Салют-4» космонавтам Гречко и Губареву предстояло провести серьезную научную работу - сделать снимки солнца с помощью ультрафиолетового телескопа. Эксперимент был запланирован давно. Но техника отказывалась работать. Это был уже третий телескоп Крымской обсерватории.

Телескоп на борту «Салюта 4» тоже сломался. Научный эксперимент срывался в третий раз. Считалось, что починить его возможно лишь снаружи. Но скафандров для выхода в открытый космос тогда еще не было. Из ЦУПа поступило распоряжение – не прикасаться к прибору. Но Гречко принять этот приказ не мог. Он нашел в аптечке обычный стетоскоп. С помощью него он прослушал неисправности двигателя и устранил их.

Первый полет Георгия Гречко длился 29 суток 19 часов 19 минут. Он прошел успешно. Команда приступила к спуску на Землю в отличном настроении. Но вопреки расчетам ЦУПа, ни один, ни второй парашюты корабля не раскрывались. Экипаж ждала неминуемая гибель. Но Гречко решил воспользоваться оставшимся перед столкновением с землей временем и найти причины неисправности.

© ТРК "Звезда"

Он проверял параметры систем автоматики, когда почувствовал сильный удар. Вместо смерти пришло спасение: раскрылся основной парашют и аппарат удалось посадить на Землю. Домой Гречко вернулся настоящим героем.

В сентябре 1977 года на орбиту была выведена новая, усовершенствованная модель космической станции «Салют-6». Два стыковочных узла позволяли осуществлять смену экипажа, что обеспечивало непрерывную работу станции. Первыми на ее борт должны были ступить космонавты Коваленок и Рюмин. По программе полета космический корабль «Союз-25» должен был состыковаться с орбитальной станцией. Но все пошло не по плану. Космонавты не смогли состыковаться, ударили стыковочный узел станции. Их посадили на Землю, а Георгия Гречко отправили в неплановый полет для обследования повреждений.

Прилетевшим на станцию космонавтам Георгию Гречко и Юрию Романенко предстояло выйти в открытый космос. Но проблемы начались уже на борту. Сначала не хотел открываться люк, а затем в скафандре произошла течь. Но вскоре ее удалось устранить. В открытом космосе Георгий Гречко провел 1 час 28 минут. Узел оказался не поврежден, на этот раз все обошлось.

Второй полет Георгия Гречко длился 96 суток и 10 часов. В 1977 году это пребывание в космосе было рекордным. Космонавты Георгий Гречко и Юрий Романенко первыми в истории космонавтики принимали гостей на орбитальной станции - коллег Олега Макарова и Владимира Джанибекова.

В каждом полете Георгий Гречко старался провести как можно больше научных экспериментов. Так, на борту «Салюта-4» появилась первая установка «Оазис» для культивирования растений в невесомости. Гречко первым в мире предложил технологию исследования облаков в форме исследования атмосферы Земли. Ее изучение позволяет делать выводы об изменении климата, строить экологические прогнозы. На Земле Георгий Гречко рассказал еще об одном необычном явлении– звезды, на которые он любовался в телескоп, мерцали. Но для более точных исследований этого явления требовался мощный фотометр со сверхчувствительной оптикой. За помощью Гречко обратился в родной ВОЕНМЕХ.

На создание спектрофотометра ушло 8 лет. С его помощью удалось выяснить, что яркость и частота мерцания звезд зависят от изменений в атмосфере. Важное открытие помогло совершить скачок в науке. К тому времени Георгий Гречко уже не летал в космос. Испытания аппарата на станции «Мир» проводила команда других космонавтов.

Свой третий, последний полет, Георгий Гречко совершил в 54 года. В течение 13 лет он оставался самым пожилым в СССР и России человеком, побывавшим на орбите. Он отправился на МКС 17 сентября 1985 года на космическом корабле «СоюзТ-14» вместе с Владимиром Васютиным и Александром Волковым, для которых этот полет был первым.

Завершив полеты, он не отказался от мечты – повстречать «братьев по разуму». Особенно его привлекали тайны возникновения Египетской цивилизации. Американский писатель Захария Ситчин в своих мемуарах утверждал, что в Египте на вершине горы Синай уже много лет стоит космический корабль инопланетян. Георгий Греко с командой единомышленников точно рассчитали координаты нахождения космического корабля. В 82 года неутомимый искатель снова отправился в сложную и опасную экспедицию - на этот раз в горы Египта. Но там их ждало страшное разочарование. Летающим кораблем оказался выход известняковой породы.

Но это не сломило космонавта-романтика. Георгий Гречко до последних дней своей жизни верил, что у нас есть космические соседи. Его не стало в апреле 2017 года на 86-м году жизни.

Георгию Гречко посвящен новый выпуск программы «Легенды космоса». Смотрите 26 сентября в 19:40 на телеканале «Звезда».