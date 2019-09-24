Крылатый снайпер: как легендарный летчик Георгий Костылев крушил немецкую авиацию

В середине сентября 1941 года немецкая авиация начала масштабную воздушную операцию по уничтожению кораблей Краснознаменного Балтийского флота. Ради этого под Ленинград был переброшен 8-й ударный авиакорпус пикирующих бомбардировщиков - немецких асов. Навстречу им поднялись истребители Балтийского флота.

Их воздушные сражения видел весь город. И хотя все советские летчики дрались смело, имя одного из них стало нарицательным. Когда падал очередной горящий «юнкерс», люди восхищенно говорили: «Опять Костылев отличился». Даже если он в тот день не поднимался в воздух. Героя Советского Союза Георгия Костылева ленинградцы прозвали «крылатым Георгием Победоносцем».

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Он родился и вырос в Ораниенбауме и всегда был заводилой среди мальчишек. Поэтому когда в 1932-м в комсомольскую организацию завода «Красная заря» пришла разнарядка - направить одного достойного кандидата в ленинградскую школу пилотов ОСОАВИАХИМа, - товарищи выбрали Георгия Костылева.

Сразу после завершения курса в Ленинграде юношу отправили в Центральную летную школу ОСОАВИАХИМа в подмосковное Тушино. После ее окончания в 1934 году Георгия оставили в Москве - летчиком-испытателем на заводе авиамоторов, а затем пилотом в Аэрографическом институте гражданского воздушного флота. В 1936 году Костылев стал летчиком-инструктором Центральной летной школы имени Чкалова, где работали только лучшие пилоты гражданской авиации.

В ноябре 1939 года Костылев написал наркому Военно-Морского Флота письмо с просьбой перевести его в состав истребительной авиации Краснознаменного Балтийского флота. Его приняли. В связи с исключительным летным мастерством Костылеву сразу присвоили звание лейтенанта - без прохождения обучения в военной школе.

Началась война с Финляндией. За ее время Костылев совершил 58 боевых вылетов. На его счету - десятки уничтоженных огневых точек, транспортов и эшелонов с живой силой врага. Двадцать первого апреля 1940 года «за образцовое выполнение боевых задач и проявленное при этом мужество и отвагу» он был награжден орденом Красного Знамени. А вот встречи с врагом в воздухе у летчика тогда не случилось ни одной - авиации у финнов было мало. Вскоре Костылев женился, у него родился сын. А после началась Великая Отечественная война.

Морским летчикам часто приходилось штурмовать немецкие колонны из-за отсутствия штурмовиков. Под крылья И-16 подвешивались реактивные снаряды. Они наводили на немцев настоящий ужас.

Пятнадцатого июля 1941 года звено командира 2-й эскадрильи Новикова с ведомыми Сосединым и Костылевым вылетело на штурм вражеских позиций. Неожиданно летчики заметили на малой высоте тяжелый двухмоторный истребитель «Мессершмитт-110». Звено пошло в атаку. Однако немецкие зенитчики открыли по нашим истребителям ураганный огонь. Командир звена развернул самолет и атаковал зенитки, а два ведомых продолжили атаковать немецкий самолет. Первой очередью Соседин уничтожил стрелка-радиста, но затем был вынужден отойти, чтобы помочь командиру с зенитками. Костылев остался с «мессером» один на один.

Они неслись на высоте 400 метров. Костылев увидел, что на крыльях самолета противника снизу были нарисованы звезды, а сверху свастика - вероятно, с помощью этой хитрости немецкий разведчик пытался избежать зенитного огня. Нельзя было допустить, чтобы он донес полученные данные. Неожиданно Костылев увидел, что немецкий летчик сбросил фонарь, очевидно, готовясь к прыжку. Промахнуться Костылев не имел права. Он подошел на минимальную дистанцию, тщательно прицелился и дал очередь из единственного крупнокалиберного пулемета прямо по кабине. «Мессершмитт» замер в воздухе, а затем рухнул на землю и взорвался.

С тех пор Костылев стал анализировать свой личный и опыт лучших летчиков полка. Чтобы сбивать немецкие самолеты на истребителе И-16, вооруженном лишь двумя пулеметами винтовочного калибра и одним крупнокалиберным, нужно было быть настоящим снайпером. И Костылев стал им. Двадцать первого сентября 1941 года во время патрулирования неподалеку от Кронштадта Георгий заметил «Юнкерс-88». Первыми очередями разбил левый мотор, затем уничтожил верхнего стрелка. Однако опытный немецкий пилот повернул самолет так, что советский истребитель попал под огонь нижнего пулемета. Тогда Костылев буквально перерезал пулеметной очередью крепление кабины стрелка.

После этого Костылев без труда добил обезоруженный «юнкерс», который стал его пятым сбитым самолетом с начала войны. Осенью 1941 года Георгия наградили вторым орденом Красного Знамени.

Счет сбитых самолетов у Костылева стремительно рос. Про него охотно писали в газетах, он стал одним из самых узнаваемых летчиков Балтийского флота. Но слава рождает самоуспокоенность. Пятого февраля 1942 года его сбили. Раненый в руку Георгий Костылев, прихватив данные разведки, сумел покинуть горящую машину и приземлился на парашюте в расположении советских войск. В рапорте честно признал, что потеря боевого самолета - лично его вина, за что получил взыскание и запись в личном деле. Горький урок пошел Георгию на пользу.

В марте 1942 года 5-й истребительный авиационный полк Балтийского флота стал 3-м гвардейским. Костылев довел свой боевой счет до 27 сбитых самолетов. Однако силы летчиков были на исходе.

В мае 1942-го потрепанный полк наконец отвели на тыловую базу для получения пополнения и новых самолетов. Ими стали полученные в рамках ленд-лиза британские истребители «Харрикейн».

Девятнадцатого августа 1942 года войска Волховского и Ленинградского фронтов попытались прорвать блокаду, начав Синявскую операцию. Однако после взятия Севастополя под Ленинград немцы перебросили из Крыма 11-ю ударную армию. Они сами готовились к штурму города, сосредоточив значительные силы танков, артиллерии и авиации. Советские и германские войска фактически сошлись во встречном сражении. В воздухе закипели тяжелые бои, в которых с каждой из сторон одновременно сражались десятки самолетов.

Костылев вновь показал себя непревзойденным воздушным бойцом. День 29 сентября 1942 года стал самым результативным в боевой биографии летчика. В этот день он сбил два «мессершмита» лично и в группе еще один «мессер» и «Юнкерс-88».

В результате Синявинской операции советские войска нанесли немцам тяжелые потери, у тех просто не осталось сил на штурм Ленинграда. Однако и нашим прорвать блокаду не удалось.

Потери морской авиации были велики. Третий гвардейский авиаполк за месяц лишился почти половины состава. Костылев считал это виной нового командира полка майора Никитина. Отношения между ними не сложились. Пришлось вмешаться командованию бригады. Георгия перевели из полка и назначили командиром 12-й отдельной Краснознаменной истребительной авиаэскадрильи, прикрывавшей коммуникации на Ладоге, включая важный узел обороны на острове Сухо.

Двадцать второго октября 1942 года немецкие войска под прикрытием авиации попытались захватить остров Сухо с моря. На помощь маленькому гарнизону были направлены суда Ладожской флотилии и самолеты Балтфлота. В этот день летчики 12-й эскадрильи гвардии капитана Костылева сбили четыре самолета врага. Двадцать третьего октября пришло радостное известие: Указом Верховного Совета СССР гвардии капитану Георгию Костылеву присвоено звание Героя Советского Союза. Почти одновременно был подписан приказ о награждении его орденом Ленина. В январе 1942 года Костылев вернулся в 3-й гвардейский полк командиром родной 2-й эскадрильи. Он был на пике славы. Однако вскоре все рухнуло.

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В феврале 1943 года в ленинградском театре Костылев встретил знакомого майора. После спектакля тот потащил Георгия к своей знакомой «обмыть встречу». Этот вечер стал роковым для гвардии капитана.

Шоколад, сыр, масло, колбаса, несколько селедок и две пол-литровые бутылки медицинского спирта. Невиданное богатство по меркам блокадного города, где люди умирали от истощения. Контраст жизни офицера и простых жителей поразил Костылева. Между ним и майором возникла драка.

Костылева разжаловали, лишили всех званий и наград и направили на Ораниенбаумский плацдарм в отдельный штрафной взвод на три месяца. О том, как воевал Костылев в штрафном взводе, сведений мало. Материалы штрафных подразделений флота до сих пор засекречены. Известно лишь, что через месяц взводный написал ходатайство на имя командира авиадивизии о зачтении краснофлотцу Костылеву всего срока пребывания в штрафном взводе в связи с проявленными смелостью и отвагой при выполнении боевых заданий. Однако в удовлетворении ходатайства отказали. В последней попытке добиться возвращения в небо Костылев написал письмо командующему авиацией Балтийского флота. Генерал обзвонил несколько авиаполков, но никто не захотел брать к себе штрафника. Согласился лишь командир 4-го гвардейского истребительного Василий Голубев.

Двадцать первого апреля 1943 года состоялся первый боевой вылет Костылева после перевода из штрафников. Это был тяжелый бой. В нем Костылев уничтожил один финский истребитель, а другой, прижав к воде, позволил расстрелять своему ведомому.

Казалось, у Георгия открылось второе дыхание. Он летал на самые сложные задания, показал себя не просто асом, а организатором воздушного боя. Сорок звездочек украсило фюзеляж его Ла-5, раскрашенного под акулу.

Пятнадцатого июня 1943 года перед строем командир полка Голубев вручил краснофлотцу Костылеву фуражку и капитанский китель с орденами и звездой Героя. В июле 1943-го Костылева неожиданно перевели в Москву, назначив главным инспектором истребительной авиации флота с присвоением звания майора. Костылеву это назначение было не по душе - главному инспектору запрещалось летать на боевые задания.

К окончанию боевых действий на Ленинградском направлении официальный счет Костылева составил 11 сбитых лично и 32 в группе, всего 43 самолета противника. По числу побед он вошел в тройку самых успешных асов флота. Но в 1946 году его неожиданно уволили из вооруженных сил. В 1951 году сумел вернуться в авиацию, но вместо летной работы его назначили штурманом пункта управления полетами. Костылев понял: подняться в небо больше не суждено.

Он умер в 1960 году в возрасте 47 лет. Проводить в последний путь своего прославленного земляка вышел весь город. Герой Советского Союза Георгий Костылев по общей просьбе был похоронен на воинском кладбище защитников Ораниенбаумского плацдарма.

Легендарному летчику-асу посвящен новый выпуск цикла «Легенды армии». Смотрите во вторник, 24 сентября, в 19:20 на телеканале «Звезда».