МИД объяснил заключение пакта Молотова - Риббентропа

Министерство иностранных дел России опубликовало пояснение своей позиции насчет заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, который известен как пакт Молотова - Риббентропа. Запись опубликована на странице «ВКонтакте».

«Подписание 23 августа 1939 года договора о ненападении с Германией было вынужденным шагом, который позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны для борьбы с агрессором», - говорится в сообщении.

Отмечается, что СССР никогда не был союзником Германии. А благодаря договору война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, а население этих территорий подверглось нацистской атаке на два года позже. Таким образом были спасены сотни тысяч жизней.

Пакт Молотова - Риббентропа был заключен 23 августа 1939 года в Москве. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Страны договорились о ненападении и поддержании нейтралитета в случае вторжения в одну из них другого государства.