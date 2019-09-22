Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны

Премьер-министр Петер Пеллегрини на торжествах по случаю 75-летия освобождения поселка Калинова напомнил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила Красная Армия. По словам Пеллегрини, только отбивая у фашистов первый словацкий населенный пункт - Калинов, пали 1,2 тысячи советских воинов.

«Я хочу сегодня напомнить, что за освобождение Словакии наивысшую цену заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки», - сказал премьер-министр.

Пеллегрини призвал активно бороться с популизмом и пресекать любые попытки исказить историю и итоги Второй мировой войны. Он отметил, что сейчас стало «модным» подтасовывать факты и использовать их для политических целей.

«Мы с ужасом видим возникающие псевдоисторические версии, единственной целью которых является использование их в чьих-либо политических интересах», - цитирует словацкого премьера РИА Новости.

По словам политика, нельзя забывать историю и тех, кто воевал за свободу, и необходимо быть гордыми за свою страну.