На Сахалине отметили 74-ю годовщину окончания Второй мировой войны

«Для сахалинцев и курильчан праздник имеет особое значение. Одним из значимых итогов победы стало освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, а затем и образование Сахалинской области. По сути, наш регион появился благодаря подвигу народа-победителя», - заявил Лимаренко.

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