На Сахалине отметили 74-ю годовщину окончания Второй мировой войны
Военным парадом в Южно-Сахалинске начался праздник, который посвящен 74-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождению Южного Сахалина и Курильских островов.
Со знаменательной датой островитян поздравили командир 68-го армейского корпуса ВВО Дмитрий Глушенков и врио губернатора региона Валерий Лимаренко.
«Для сахалинцев и курильчан праздник имеет особое значение. Одним из значимых итогов победы стало освобождение Южного Сахалина и Курильских островов, а затем и образование Сахалинской области. По сути, наш регион появился благодаря подвигу народа-победителя», - заявил Лимаренко.
Позднее по площади Победы прошествовали расчеты 68-го армейского корпуса ВВО, подразделения силовых ведомств, МЧС, кадетов и Юнармии. Парад закончился проходом военного оркестра.
Также жителям Южно-Сахалинска показали праздничный концерт. После всех мероприятий на площади Победы прогремел салют.