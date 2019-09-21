В Музее Победы на Поклонной Горе стартовал всероссийский проект «Дни Армии». Он проводится в рамках подготовки к 75-летию Победы над фашистской Германией.

В музее прошла церемония открытия зала военного кино, где будут транслироваться документальные и художественные фильмы, посвященные важнейшим вехам истории Великой Отечественной войны.

«Проект предназначен для того, чтобы нашему подрастающему поколению рассказывать правду. Ту правду, которая была, есть, и которая должна остаться. И ту правду, которая не нравится сегодня многим. В том числе нашим партнерам за рубежом. Да и многим, к сожалению, в нашей стране», - пояснил суть идеи заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов. «Но мы должны о ней рассказывать. Мы должны рассказывать о героизме наших дедов, прадедов, о цене победы - той победы, которая дала нам возможность сегодня жить, трудиться во благо нашей родины», - добавил он.

Бесплатный показ фильмов о важнейших событиях Великой Отечественной войны будет проходить в Музее Победы каждую субботу. А в фойе кинотеатра будут проводиться тематические фотовыставки.