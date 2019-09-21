Дорога через войну: в Санкт-Петербурге открыли 3D-панораму о подвиге в Великую Отечественную

В Санкт-Петербурге открылась уникальная выставка, участникам которой предлагается «пройти» дорогу через войну. Это трехмерная панорама, где на 2000 квадратных метров развернулась вся Великая Отечественная: от белорусской деревни до Рейхстага.

Панорама представляет собой сочетание подлинных предметов времен Войны с современными материалами и технологиями. Тут есть макеты самолетов и танков в натуральную величину, патроны и части вооружения - с мест реальных сражений.

В каждой сцене объекта кроется реальная история из воспоминаний участников или свидетелей войны, которые и стали ее героями.

Над проектом работала команда из 40 человек, многие из которых - поисковики. Они уже построили 14 подобных экспозиций по всей России - от Калининграда до Сахалина.

Трехмерная панорама в Санкт-Петербурге стала самой масштабной и реализована с помощью гранта Президента России, более того - по его личной просьбе.

На двух тысячах квадратных метров - весь путь советского солдата. От родного дома через страшные битвы, сквозь заснеженные перевалы Кавказа к форсированию Днепра и освобождению Европы от фашизма. Но даже на крыше Рейхстага, где восстановлены подлинные надписи солдат-победителей, дорога не закончится.