В Феодосии заложен памятник герою русско-персидских войн генералу Котляревскому

В Феодосии на месте будущего памятника генералу от инфантерии Петру Котляревскому (1782-1851) был заложен камень. В церемонии приняли участие министр культуры России Владимир Мединский и глава республиканского министерства культуры Арина Новосельская.

«Так получилось, что величайший воинский талант, патриот и выдающийся человек, который показывает, каким должен быть офицер, оказался забытым в истории. Мы поставим этот памятник силами военно-исторического общества при поддержке властей республики и города», - сказал Мединский.

В 2020 году памятник установит РВИО при поддержке правительства Крыма в рамках национального проекта «Культура» неподалеку от Феодосийской картинной галереи художника-мариниста Айвазовского, который был другом Котляревскому, сообщает ТАСС.

По данным пресс-службы РВИО, в сейчас проводится открытый конкурс на лучший проект памятника. Финальную работу определят в ноябре, после этого монумент начнут изготавливать.

Генерал от инфантерии Петр Котляревский прошел путь от рядового до генерала. В ходе штурма крепости Ленкорань в 1812 году Котляревский получил тяжелое ранение, которое вынудило его уйти в отставку. Спустя 13 лет, в день своей коронации, Николай I предложил Котляревскому стать главнокомандующим Кавказской армией, но он отказался, поскольку здоровье не позволяло занять этот пост.

Еще при его жизни генерала главнокомандующий на Кавказе князь Михаил Воронцов поставил Котляревскому памятник в Гяндже. После смерти генерала в его честь недалеко от Феодосии была возведена часовня-мавзолей.