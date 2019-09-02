«Подвиг на Халхин-Голе»: как победа советско-монгольских войск в степях изменила ход истории

На холме Зайсан в столице Монголии - Улан-Баторе - возвышается огромный бетонный обелиск. Он был установлен в память о советских воинах, погибших в боях на Халхин-Голе.

Локальный вооруженный конфликт, который продолжался полгода, с весны по осень 1939 года, предшествовал началу Второй мировой войны и, по сути, заставил Японию отказаться от нападения на СССР. Хотя вначале там рассчитывали дойти до Байкала.

«Это была такая первая успешная проба больших механизированных соединений, танковых соединений, такое первое появление авиации, и, пожалуй, появление такой пусть пока не большой, но отряды командиров, которые научились, умели побеждать», - отмечает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

За успешную операцию на берегу этой приграничной реки свою первую звезду Героя получил будущий маршал Победы Жуков. Хотя тогда ему это едва не стоило карьеры. Из брошенной в бой у горы Баин-Цаган 11-й танковой бригады уцелело менее половины, но японцы в ужасе отступили.

Отец Владислава Студнева - погибший на Халхин-Голе политрук Василий Студнев - приехал на Дальний Восток из военной академии. Он описал, в какой обстановке продвигалась на фронт оказавшаяся на тот момент единственной бригада Яковлева.

«Она (бригада Яковлева) 750 километров ехала своим ходом с закрытыми люками, чтобы попасть в театр боевых действий. 178 поломок. 50 машин растянулись на 50 километров. Представляете, что это такое было?», - рассказывает Владислав.

Опьянев от победы в войне с Россией, в 30-х годах японская армия стала все ближе подбираться к советским границам. Вначале - аннексия Кореи, затем - вторжение в Маньчжурию и установление там лояльного японской армии режима формально независимого государства Маньчжоу-го привели к росту числа столкновений на границе.

«Японцы строили железную дорогу по западной части Хинганских хребтов, которая должна была пройти строго по восточным границам Монголии. Железная дорога могла попадать под радиус действия артиллерии Монголии и СССР, поэтому нужно было отодвинуть границу на 16-20 км, чтобы дорога стала безопасной», - объясняет начальник Центра изучения военной истории НИИ при Министерстве обороны Монголии Сухбаатар Тогмид.

Японцы были уверены, что поход на север станет легкой прогулкой. И рассматривали Монголию как естественную преграду на пути к своей главной цели - природным богатствам Сибири. Первой проверкой на прочность стал переход границы вблизи озера Хасан, а затем в бой вступила авиация.

© Кадр из д/ф "Подвиг на Халкин-Голе"

Одной из главных проблем тогда стала эвакуация раненых. До ближайшего госпиталя в Иркутске предстояло проехать в грузовике 600 километров по степи и потом еще железной дорогой. Поэтому битву на Халхин-Голе называют еще и датой рождения монгольской военной медицины.

Цэрэнгиийн Чимэдсурэн, которой сейчас 97 лет, попала на фронт еще ребенком.

«Раненых было очень много. Мы перевязывали раны, чистили, лечили. Много было тяжелых ранений. От осколочных ранений люди обычно умирали на 2-3-й день», - вспоминает ветеран боев на Халхин-Голе.

Примеры мужества и героизма советских военнослужащих и их монгольских коллег лишь множились день ото дня. Красная армия перешла в стремительное контрнаступление, отбросив японцев далеко назад. С тех пор в Монголии делают все возможное для того, чтобы герои Халхин-Гола не были забыты.

© Кадр из д/ф "Подвиг на Халкин-Голе"

На этой земле, в монгольских степях, 80 лет назад нашли свою смерть тысячи советских и монгольских солдат и офицеров. За что они бились с японцами в полутора тысячах километров от границы СССР? Зачем в эти степи пришла из Японии Квантунская армия? И почему Монголия до сих пор благодарна советскому маршалу Победы Георгию Жукову? Тот давно минувший конфликт на Халхин-Голе и сегодня по-разному оценивают в России, Монголии и Японии. Но все сходятся в одном: победа советско-монгольских войск в этих степях изменила ход мировой истории!

Сегодня, в 18.50, на телеканале «Звезда» премьера первой части четырехсерийного фильма «Подвиг на Халхин-Голе».