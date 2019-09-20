Обнаружено возможное место крушения корабля апостола Павла

Представители Института поиска и исследования Библии (BASE) сообщили, что нашли якоря, которые, возможно, были сброшены с корабля апостола Павла на Мальте.

Крушение корабля произошло примерно в 60-м году нашей эры. С судна сбросили четыре якоря, но оно все равно село на мель, а корму разрушили волны. Находившиеся на борту люди спаслись на острове Мальта.

Сотрудники BASE заявили, что исследователи нашли якоря у южной части острова, в бухте Святого Томаса. При этом в северной его части есть бухта Святого Павла, где, как считалось ранее, высадились спасшиеся, говорится на сайте Института.

Отчетливо сохранился только один якорь, но исследователи уверены, что найденные артефакты могут указывать на бухту Святого Томаса как на место крушения.