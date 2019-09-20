«Я здесь. Отдай мне людей»: журналист рассказал о переговорах с Басаевым в Буденновске

В июне 1995 года террористы захватили больницу в Буденновске. На протяжении пяти суток боевики удерживали в заложниках около двух тысяч человек. На месте событий тогда работал военный обозреватель «Звезды», в то время корреспондент «Вестей», Алексей Самолетов. В студии «Открытого эфира» он рассказал о ситуации в городе и переговорах с Шамилем Басаевым.

По словам Самолетова, в Буденновске он оказался через четыре часа после начала трагических событий. Тела убитых еще были на улицах города. Работа журналиста началась в импровизированном морге. Но когда стало понятно, что захвачена больница, он направился туда.

«Проблема заключается в том, что Хаттаба я знаю с таджикских событий. С теми людьми, которые были вокруг Басаева, я общался, начиная с Таджикистана, и потом в Чечне. Это был уже 95-й год. До этого год уже все это происходило. Плюс ко всему, когда возникла ситуация, появление пуштунских шапочек в Чечне, Лена Масюк пошла к Шамилю Басаеву выяснять, что это за люди, а я поехал в Афганистан к Ахмад Шах Масуду. И тогда он вывел меня на Хекматияра. Там очень сложная история. Поэтому, когда я оказался в Буденновске, это был понятный человек для Шамиля Басаева, окружения, руководства», - рассказал Самолетов.

Поэтому, как только он появился у больницы, к нему пришел главный врач.

«Он спросил: "Здесь ли "Вести"?" Я говорю: "Да, здесь". - "Здесь ли Алексей Самолетов?" - "Да, здесь". - "Вас зовет Шамиль Басаев"», - рассказал военный обозреватель «Звезды».

На встречу отправились журналисты с 8 камерами, чтобы провести первую импровизированную пресс-конференцию. По дороге к Басаеву они пытались проанализировать ситуацию и оценить количество удерживаемых террористами людей, чтобы понять, что может произойти дальше.

«Первая фраза, которую я сказал Шамилю: "Я понимаю, почему ты это сделал, но то, что ты сделал, тебе никто не простит. Ты меня звал? Я здесь. Отдай мне людей, потому что у тебя нет выхода". Так начался наш разговор. То есть я ему чуть сломал логику поведения. Он ждал крутого корреспондента со всех сторон, а пришел пацан. "Нам нужно говорить". - "Вот тебе восемь камер, разговаривай. Людей только отдай"», - вспоминает Самолетов о встрече с Басаевым.

На следующий день, понимая дальнейшее развитие ситуации, он предложил обменять себя на заложников.

«Я свой выбор сделал, потому что там не 300, не 500, там больше. И вот я прошу моих друзей: "Ребят, кто со мной?" И 18 человек сделали шаг вперед», - рассказал журналист о поступке своих коллег.

Вместе с ним из Москвы в Буденновск прилетел оператор Александр Ломакин. По словам Самолетова, когда женщин отпустили, ему навстречу шла беременная девушка, у которой начинались роды.

«Ее подхватили под руки, начали заводить, распахнулись двери скорой помощи. Сашка вел ее с камерой, он довел ее до момента, когда двери закрылись, он снял камеру с плеча, поставил ее на землю и упал в обморок», - привел пример работы военного оператора Самолетов.

В результате нападения на Буденновск в 1995 году банды Шамиля Басаева погибли 129 его жителей, еще 415 получили ранения.