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СМИ: из России в Японию по ошибке вывезли останки почти 600 человек

Вадим Иванов
09:52 19.09.2019
По сведениям японских журналистов, в течение почти 10 лет Токио забирал останки людей, которых считал военнопленными, погибшими на территории СССР.
СМИ: из России в Японию по ошибке вывезли останки почти 600 человек
© Фото: K. Wothe, blickwinkel, Globallookpress

Останки шести сотен человек, которые вывозились на протяжении десяти лет с территории Сибири в Японию и считались погибшими во время Второй мировой войны японскими военнопленными, могли принадлежать не им. Об этом пишет издание Mainichi.jp со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

Официальные заключения экспертов о вероятной ошибке, по сведениям японских журналистов, были сделаны только в июле этого года.

Вместе с тем, добавляют журналисты, эксперты по анализу ДНК предупреждали японский Минздрав, что останки, скорее всего, не принадлежат японским военнопленным, еще несколько лет назад.

Mainichi.jp также отмечает, что Токио до сих пор не уведомил о вероятной ошибке Москву.

Останки, если верить публикациям японской прессы, России обратно не передавались.

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