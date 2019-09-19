В США рассказали о советском «супертанке», превосходящем современные танки НАТО

Прототип «супертанка» Т-95 или «Объект 195» был создан в Советском Союзе под конец Холодной войны. Об этом написал американский журнал The National Interest. Издание отмечает, что если бы данная машина была принята на вооружение сейчас, она превосходила бы по своим показателям современные танки НАТО.

По информации журналиста, Россия разрабатывала проект Т-95 до 2010 года, однако в итоге отказалась от него в пользу более современного танка Т-14 «Армата». Однако издание подчеркивает, что некоторые военные эксперты из РФ утверждают, что Т-95 был все же мощнее.

«Встречайте Т-95: российский супертанк, от которого отказалась Москва. Большая ошибка?» - задается вопросом журнал в заголовке.

Как пишет автор, «Объект 195» начали разрабатывать в СССР в 1988 году, рассчитывая, что эта машина превзойдет большинство бронетехники Североатлантического альянса. Т-95 должен был обладать большей дальностью стрельбы, повышенной живучестью и наносить более мощные удары, чем старые модели советских танков.

Разработчики боевой машины разместили внутри ее корпуса отдельную кабину для экипажа из трех человек, а башню сделали автоматической. Эту идею, напоминает журнал, позже применили в «Армате». Также называются другие технические особенности, которые тоже есть в Т-14.

В заключении автор добавляет, что Т-14 «Армата» все равно находится в выигрышном положении, поскольку с 2010 года технологии сделали большой шаг вперед.