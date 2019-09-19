США передали России похищенные указы Николая II

США передали России 16 указов Николая II 1905—1914 годов, которые были похищены в 90-х годах из государственного исторического архива в Санкт-Петербурге. Их обнаружили в результате расследования, проведенного министерством внутренней безопасности Соединенных Штатов.

Исторически важные документы, стоимость которых оценивается в 30 тысяч долларов, засветились в Америке в 2014-м году, когда их выставили на аукционе. В среду, 18 сентября, их вернул посол США в России Джон Хантсман, который отметил, что подобные шаги должны повысить пошатнувшееся доверие между странами.

В МИД России выразили американской стороне благодарность за возвращение документов.

«Выражаем признательность американским правоохранительным органам и посольству США в Москве за вклад в восстановление исторической справедливости», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В документах содержатся приказы о награждении больше тысячи человек, 136 из которых перечислены поименно.