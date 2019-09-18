«Главликерводка» и «Главпиво»: уникальные фото исчезнувшего оазиса отдыха на ВДНХ

ВДНХ - огромная территория с десятками интереснейших павильонов, музеев и великолепной рекреационной зоной. Сюда москвичи и гости столицы приходят провести весь день, ведь каждый может найти себе здесь занятие по душе. За 80 лет своего существования выставочный комплекс претерпевал подчас кардинальные изменения. «Звезда» вместе с исследователем истории ВДНХ, художником Василием Хорстом и куратором музея ВДНХ Павлом Нефедовым решили заглянуть в историю и рассказать о легендарных заведениях на территории выставки «Главликерводка» и «Главпиво», где можно было интересно провести время и попробовать интересные напитки.

© 1941 год. Фото буклета из коллекции Василия Хорста, художника и исследователя истории ВДНХ

«В советские годы к осмотру экспозиций павильонов еще нужно было прибавить время на обход множества открытых площадок с различной техникой и выставочных полей с посевами сельскохозяйственных культур. А делегациям от колхозов и предприятий, приезжающим из всех советских республик, нужно было проводить часы на длительных семинарах и встречах. А если вы хотели еще пойти в кино или покататься на аттракционах? Как правило, гостям и экскурсантам и целого дня не хватало, чтобы обойти и осмотреть всю Выставку», - рассказал Хорст.

По словам исследователя истории выставочного комплекса, в самом живописном уголке ВДНХ, где располагались крупные торговые павильоны и кафе, в которых многочисленные посетители могли и отдохнуть, и насладиться всем тем изобилием, о котором рассказывалось в экспозициях павильонов.

Павильон изысканных напитков «Главликерводка»

О достижениях советских виноделов рассказывалось в разных павильонах ВДНХ. В павильонах пищевой промышленности демонстрировались лучшие достижения в области виноделия, пивной и безалкогольной промышленности, линии кондитерского производства. Был на Выставке отдельный павильон «Виноградарство и виноделие» с демонстрационными полями виноградника. Попробовать богатейший ассортимент советского вина и шампанского можно было в павильоне «Главликерводки».

© ВДНХ, Фото из книги Павильоны и сооружения ВСХВ, 1954

«Это был не обычный винно-водочный магазин, гостей встречали изысканно оформленные торговые и дегустационные залы с профессиональными сомелье. Изначально специализировавшийся на всей алкогольной продукции, начиная от шампанского и наливок до коньяков и водки, в 60-х павильон сконцентрировался на продаже вина», - рассказал Хорст.

Архитектурное решение павильона «Главликерводки» было более свободным, нежели архитектура республиканских или крупных отраслевых павильонов, отметил исследователь истории ВДНХ. Силуэт павильона имел ассиметричное решение. Главный вход располагался слева и был подчеркнут четырехколонным портиком. Стена главного входа была декорирована небольшими бело-синими легкими рельефами винодельческой тематики. Кессоны портика входной группы были терракотового цвета и хорошо сочетались с синим небом, проглядывающим через середину кессона. В верхней части павильона располагалась колоннада, имитирующая открытую площадку. Колонны площадки были увиты зеленью. Венчала павильон рекламная вышка с эмблемой «Главликерводки». В середине вышки стояли две гигантские декоративные бутылки ликера и шампанского, добавил Хорст.

© Фото из архива ВДНХ

«Здание "Главликерводки" немного менялось, оно было построено в 1939 году уже за прудами, в так называемой запрудной зоне, которая была целиком отдана отдыху. Он в основном сохранился, и в 54-м году там произошли некоторые видоизменения в декоре, по сути, он был отреставрирован и в 54-м году вновь начал под таким названием функционировать. Каждый зал был в своей специализации. Один зал был торговый, там можно было приобретать те или иные вина или крепкие напитки, что производились в СССР, другой зал назывался залом для коктейлей. Третий тоже был дегустационный», - рассказал куратор музея ВДНХ Павел Нефедов.

Из рекламы можно было узнать, что в «Главликерводке» продаются вина. В основном те, которые производились в Крыму и Абрау-Дюрсо. Были и довольно крепкие напитки, например, в СССР в 30-х годах прошлого столетия производились джин и различные крепкие напитки и горькие настойки. И в 37-м году в СССР было возобновлено производство шампанского, которое прекратили выпускать после революции. После того, как производство шампанского было налажено, его активно продавали в этом павильоне.

© ВДНХ, середина 1950-х годов, РИА Новости

Павильон «Главликерводка» был разобран примерно в 60-е годы, рассказывает Нефедов. Сейчас на этом месте находится пустая площадка.

«Но сам павильон был любопытен не своей архитектурой, а своим декором, довольно простое здание было украшено рекламами ажурными с неоновой подсветкой, и реклама изображала различные бутылки, там были различные подписи с названием этих напитков. Это здание, учитывая, что люди туда добирались во второй половине дня или к вечеру, оно там в темноте смотрелось привлекательно их за этих изображений бутылок и бокалов», - рассказал куратор музея ВДНХ.

По словам Хорста, деревянное сооружение было снесено примерно в 1968-69-х годах.

Массовое заведение «Главпиво»

Для любителей более скромного отдыха на противоположном берегу, за павильоном «Механизации» («Космос»), по главной оси генплана выставки располагался бар «Главпиво», рассказал Хорст. В отличие от «Главликерводки», это было более демократичное и массовое заведение - в летние дни бар мог принять до 700 человек (к слову, примерно столько же гостей вмещал Главный ресторан Выставки), отмечает Василий Хорст.

© "Главпиво", середина 50- х годов. РИА Новости

«По своему расположению и архитектуре это был такой переходный павильон, от более официальной зоны, где, собственно, сами павильоны выставки, к той зоне, что была территорией отдыха. И павильон "Главпиво" стоял ровно на границе, поскольку он стоял на берегу пруда, со стороны центральной части. Рядом была еще конструкция, на ней находилась декорация с бочкой и краном. Вот по ней не понятно, что там внутри находилось. Возможно, это было просто техническое помещение. Потому что в путеводителях нет описания этих построек», - рассказал Нефедов.

Возведенный в 1939 году, по проекту архитектора И.М. Петрова, это был целый комплекс, состоящий из трех террас, постепенно спускающихся к воде. Начинался ансамбль летним деревянным павильоном, выстроенным в классических традициях парковой архитектуры, отметил исследователь истории ВДНХ. До войны фасад украшала трельяжная стенка, овитая декоративной зеленью. Венчала павильон своеобразная рекламная конструкция, состоящая из пивной бочки с краном, и, чуть ниже, раков, держащих в своих клешнях пивную кружку.

© "Главпиво", Фото из архива ВДНХ

«Далее на уровне верхней террасы располагался открытый павильон. Ярким декоративным пятном служила красная четырехскатная черепичная крыша, поддерживаемая десятью колоннами. В проемах между колоннами находились небольшие светильники, орнаментально перекликаясь со столбами-светильниками, фланкирующие спуск на площадку. Эта идущая вдоль пруда, открытая площадка была основной доминантой бара, на которой устанавливались ряды из круглых столиков. От палящего солнца и дождя гостей спасали установленные вдоль площадки разноцветные тентовые зонтики», - рассказал Хорст.

Любопытной деталью этого заведения считается, что в 30-х, 50-х посетители сидели за столиками в удобных ротанговых плетеных креслах. В 60-е же вся плетеная мебель была заменена на металлические складные стулья.

© 1956 год. Фото буклета из коллекции Василия Хорста художника и исследователя истории ВДНХ

Заканчивалась открытая площадка небольшим торговым павильоном разливного пива, на крыше которого располагалась изящная полукруглая эстрада в форме раковины с ажурным обрамлением. На ней, согласно рекламе 1939 года, с 5 часов вечера проводились выступления джазовых оркестров, рассказал Хорст.

Как рассказал исследователь истории ВДНХ, в ассортименте бара было не только пиво, но и различные пивные закуски (вяленая вобла, соленая соломка, черные сухари), квас, прохладительные напитки; кроме того, гости могли заказать вареных раков и горячие шашлыки.

В начале летней площадки с середины 1960-х начала работать лодочная станция, существующая здесь и по сей день.

© ВДНХ, середина 1950-х годов, РИА Новости

К сожалению, ансамбль пивного бара до наших дней не сохранился. Уже к началу 1970-х комплекс лишился торгового зала, его роль впоследствии выполнял невзрачный ларек, установленный в углу у спуска на открытую площадку. Тогда же была демонтирована и полукруглая эстрада. А к середине 1970-х под снос пошла и беседка-шатер. Ансамбль существенно меньших размеров, состоявший лишь из небольшого кирпичного павильона-киоска и, собственно, давших название бару пирамидальных навесов, отделанных вагонкой. Вершины пирамид были выполнены из стекла, благодаря этому в центр шатра проникал солнечный свет.

«Очертания нового пивного бара хорошо видны на кадрах культового телевизионного сериала "Следствие ведут Знатоки", в деле №13 "До последнего выстрела". В середине 1990-х новые арендаторы провели ремонт "Шатров" - протекающая крыша была накрыта квадратными листами рубероида», - отметил Хорст.

© Фото из книги Павильоны и сооружения ВСХВ, 1954

Однако в связи с общим запустением запрудной части редкие гости доходили до бара «Шатры», к 2000-м конструкция уже представляла собой плачевное зрелище - исписанный и прожженный потолок, проглядывающая из отвалившихся кусков рубероида почерневшая от времени и сырости вагонка. В таком виде бар простоял до 2013 года, и был демонтированы с начавшейся глобальной реконструкцией ВДНХ.