Человек с засекреченной биографией: путь разведчика Мамсурова к первым наградам

Подразделения специального назначения стали создаваться в Советском Союзе 24 октября 1950 года. Их основной задачей было уничтожение оперативно-тактических средств ядерного нападения противника, которые имелись в арсенале стран НАТО. Спецназовцы также могли привлекаться для диверсий и разведки. Было оперативно создано 46 рот, в которых служила настоящая элита – солдаты и офицеры, имевшие фронтовой опыт.

Однако после масштабного сокращения армии в 1953 году таких рот осталось всего семнадцать. В 1955 году, едва заняв пост министра обороны, Георгий Жуков решил изменить ситуацию. Предполагалось, что до трех тысяч человек будут обучаться в Центральной разведывательной школе. Ее начальником был назначен Хаджи-Умар Мамсуров. Его авторитет в этой сфере деятельности был неоспорим. Для Мамсурова создание подобного центра обучения стало венцом многолетних усилий.

Про Хаджи-Умара говорили: «Родился в седле с оружием в руках». Впрочем, так можно было сказать про всех мужчин рода. В селе в Северной Осетии на центральной площади до сих пор возвышается наблюдательная фамильная башня Мамсуровых. Здесь и дежурили отец Хаджи-Умара с братьями, охраняя свою семью от разбойников, воровавших скот.

«Наблюдательные башни были по всему ущелью на разворотах. Одна башня видит другую на повороте ущелья. Это строили для того, что если враг подойдет к ущелью близко, то крайняя башня зажигает костер наверху башни, и этот костер передается к следующей башне», - объяснил Тасолтан Мамсуров, родственник Хаджи-Умара Мамсурова.

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В 1918 году 15-летний Хаджи изменил в документах дату рождения - приписал себе два года, чтобы вступить в красногвардейский отряд при Владикавказском Совете рабочих и солдатских депутатов, затем - в горский кавалерийский эскадрон 11-й армии. Он боролся против белоказачьих банд, участвовал в боях за Владикавказ.

Однако в этот момент его собственная жизнь повисла на волоске. Хаджи-Умар заболел тифом. И после внезапного отступления 11-й армии оказался в занятом белогвардейцами Владикавказе. Зимой 1919 года они на окраинах Владикавказа расстреляли 17 тысяч больных и раненых красноармейцев. Мамсурова, который был совершенно обессилен, укрыл незнакомый крестьянин.

С апреля 1919 года Мамсуров стал разведчиком и связным партизанских отрядов, действовавших в районе Владикавказа и Грозного. Отличился в лихих налетах на подразделения и штабы белых, а также в боях за Кисловодск, Пятигорск, Георгиевск, Невинномысск. В 1920-м, после возвращения регулярных войск красных на Северный Кавказ, стал сотрудником Терской Чрезвычайной Комиссии. В составе ее опергрупп участвовал во многих спецоперациях по ликвидации уцелевших белогвардейских отрядов.

С разведкой Хаджи-Умар связал свою судьбу, когда предотвратил нападение на всесоюзного старосту - Михаила Ивановича Калинина.

Хаджи-Умар Мамсуров был студентом Коммунистического университета трудящихся Востока в Москве. Но в 1923 году его вызвали в Главное политуправление Красной Армии и направили в распоряжение Совета Северо-Кавказского фронта. Хаджи-Умар попросил отпуск, чтобы навестить семью. В родном селе он узнал: к ним на праздник горских народов едет Калинин и крупная банда белоказаков планирует совершить на него покушение.

По горским обычаям позволить напасть на гостей в собственном доме - значит покрыть себя позором. Хаджи быстро собрал два десятка удальцов. Но силы были неравны. Однако Мамсуров нашел удачное место для засады и ударил во фланг. После короткой и жесткой кавалерийской сшибки бандиты бросились наутек. Хаджи был ранен в бедро, и Калинин забрал отважного горца в Москву - лечиться в столичной клинике.

«Калинин представил его Берзину, начальнику разведуправления Красной армии. Вот этот факт сыграл свою роль, когда он непонятно откуда узнал, что там готовится засада. То есть это человек, который всегда был начеку. И он его именно Яну Берзину порекомендовал, чтобы его взяли в разведуправление», - рассказал Руслан Бедоев, первый заместитель председателя совета ветеранов Республики Северная Осетия - Алания.

С тех пор Мамсуров постоянно учился и параллельно командовал самыми разным подразделениями: от кавалерийского эскадрона до разведдивизиона. Но периодически он куда-то исчезал, и никто не знал, где он находился и что делал.

«Не зря вот у него есть кличка - человек с засекреченной биографией. Даже близкие друзья, он все равно вот в нем оставалось вот что-то, какая-то недосказанность», - говорит Маргарита Эрнандес, правнучка Хаджи-Умара Мамсурова.

Все эти годы его главной задачей оставалась борьба с контрреволюционным подпольем.

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Кавказ - регион, напичканный оружием и населенный людьми, которые великолепно умели с этим оружием обращаться. Мамсуров был так знаменит, что на его жизнь несколько раз покушались, но Хаджи-Умару везло.

Однако он едва не угодил под маховик репрессий. Все началось после того, как в результате покушения погиб знаменитый революционер Киров. Мамсуров еще мальчишкой охранял его, когда тот встречался с его дядей. Смерть политика стала поводом для арестов и ссылок «социально чуждых элементов» - интеллигенции, бывших дворян, генералов. И старых подпольщиков. Хаджи-Умар обнаружил, что и за ним следят. Спас его тогда начальник внешней разведки Артур Артузов - перевел в свое управление.

В 1936 году в Испании началась гражданская война между республиканцами и националистами. Действующая власть боролась с мятежным генералом Франко, который был союзником Гитлера и Муссолини. Советский Союз оказывал законному правительству Испании помощь в борьбе с мятежниками, направляя оружие, продовольствие, медикаменты.

В качестве военного советника в Мадрид вылетел и майор Хаджи-Умар Мамсуров. Как инструктору специальной работы по линии отделения «А», которое ведало «активной разведкой», Мамсурову подчинялись специалисты особого профиля. Хаджи-Умар Мамсуров действовал в Испании под псевдонимом «полковник Ксанти», все считали его македонцем.

«Возглавив один из отрядов, предотвратил прорыв танковой колонны Франкистов, на окраины Мадрида. В результате этого боя было уничтожено тринадцать легких танков Франкистов. Конечно же, об этом геройском подвиге небольшого отряда, который возглавлял советник Ксанти, моментально разнеслась не только по Мадриду, но и по всем фронтам Республиканской Армии. Все услышали это имя Ксанти», - говорит историк военной разведки Александр Хаев.

Ксанти обучил партизан использовать бутылки с зажигательной смесью. В Испании они применялись впервые. С их помощью уничтожались не только танки…

«Он уничтожал самолеты на военных аэродромах, уничтожал склады. Он уничтожал и мосты. И проводил другие операции. Но самое главное, что он еще и подготавливал, подготавливал для диверсий мало обученных республиканцев. Это были люди, простые крестьяне. Они никогда не держали в руках оружие, не говоря уже о том, чтобы совершать какие-то диверсии», - говорит историк Гела Валиев.

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Хаджи-Умар вернулся в Советский Союз в октябре 1937 года. Главным итогом командировки стал бесценный опыт: даже несколько специально подготовленных людей - могучая сила. А если они имеют возможность привлекать под свои знамена и обучать новобранцев, то становятся практически непобедимыми.

«За то, что под Мадридом осенью тридцать шестого произошло, первую награду как раз и получил среди первого состава Мамсуров - орден Ленина. Это была высшая награда Советского Союза, а за действие его созданных им отрядов, в тридцать седьмом году уже к ноябрю, седьмому ноября тридцать седьмого года он был награжден орденом Красного Знамени», - рассказал Александр Хаев, историк военной разведки.

Хаджи-Умар Мамсуров отдал военной и разведывательной службе полвека и стал ее легендой. Но что легло черным пятном на его репутацию и затмило все достижения выдающегося военного разведчика? Не пропустите новый выпуск программы «Легенды армии» во вторник, 17 сентября, в 19.40 на телеканале «Звезда».