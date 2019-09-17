История расстрелов: кто захоронен в тверском селе Медное

В московском офисе общества «Мемориал» на стене висят фото пропавших без вести польских граждан. Здесь уверены - все они погибли по вине советской власти. Поэтому трехтомник, который здесь представили, носит название «Убиты в Калинине, захоронены в Медном».

Тем временем эксперты сомневаются, что массовые репрессии имели место. Как минимум несколько именных жетонов, принадлежащих якобы захороненным в Медном польским гражданам, нашли еще в нулевых в местах массовых расстрелов фашистами на Украине. В «Мемориале» не скрывают - прямых доказательств того, что все эти люди были расстреляны, нет.

По данным Главной военной прокуратуры, на месте захоронений удалось идентифицировать останки лишь 22 польских граждан. Из них 16 - в Медном. Цифру в 6300 человек установили по пересыльным спискам НКВД.

«Перед Главной военной прокуратурой не была поставлена задача обнаружить все захоронения и поднять все останки», - говорит Александр Гурьянов, координатор польской программы общества «Мемориал» в Москве.

В конце 90-х российские поисковики обнаружили госпитальные захоронения советских бойцов. Тогда раскопки пришлось остановить. Однако сегодня понятно, что прочитаны еще не все трагические страницы истории в Медном.

«Представители Министерства обороны заверили нас, что они предоставят всю необходимую информацию о тех госпиталях и санитарных батальонах, которые находились в селе Медное во время Великой Отечественной войны. И о тех госпитальных захоронениях, которые там имели место. Безусловно, нужно сделать все, чтобы увековечить память наших воинов», - считает Михаил Федотов, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента РФ.

Эта же цифра - 6300 расстрелянных - упоминается в записке Берии Сталину. Которая, как показала экспертиза, была сфальсифицирована.

«Печать не ЦК ВКП(б), который был в 40-м году, а ЦК КПСС. И дальше допечатано другой машинкой "Иосиф Сталин". Вообще, фактически, это без подписи, без печати, это была информационная копия», - объясняет Владислав Швед, второй секретарь компартии Литвы 1990-1991 гг.

2 сентября - в день начала войны - в Медное приезжают делегации из Польши, чтобы почтить память соотечественников. На польской части мемориала выбиты имена каждого из них. На вопрос о том, готовы ли присоединиться к поискам погибших здесь красноармейцев, в «Мемориале» отвечают уклончиво. Говорят, что их мандат - жертвы политического террора. Однако совсем скоро и эта несправедливость будет устранена, когда здесь появится памятник советским воинам. Пока же важно установить всю правду об этом месте.