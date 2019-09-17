Швейцарский поход Суворова повторят спустя 200 лет

Бросок через Альпы проведут энтузиасты в память о Швейцарском походе Суворова. В этом году исполняется 290 лет со дня рождения великого полководца и 220 лет легендарному переходу.

Во время перехода, по выражению самого фельдмаршала, а впоследствии генералиссимуса, «русский штык прорвался сквозь Альпы», нанеся французам потери, вчетверо превышавшие собственные.

Российских реконструкторов, а их 50 человек, сегодня провожали в государственном музее имени Суворова. Вместе с другими участниками акции «Суворов 220» из Швейцарии, Франции, Великобритании и Германии они воспроизведут «Альпийское чудо» в обмундировании конца XVIII века.

Во время двухнедельного похода участники напрочь забудут о мобильных телефонах и другой технике. Будут разбивать биваки, варить кашу на кострах и пройдут через горы около двухсот километров.