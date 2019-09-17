Найдена деревня, которую посетил Иисус после распятия

Израильские археологи при раскопках в городке Кириаф-Джарим нашли руины древнего поселения, предположительно, деревни Эммаус, в которой, по преданию, после распятия появился Иисус Христос.

Об этом исследовании в журнале Live Science рассказал научный сотрудник Оуэн Джарус.

По Евангелию от Луки, после того, как распяли Иисуса, двое его учеников пошли в деревню Эммаус, по пути им встретился незнакомец, который задал им вопрос, что случилось в Иерусалиме.

По преданию это был Иисус, однако ученики его не узнали. Только когда они добрались до Эммауса и остановились пообедать, незнакомец разломил хлеб и подал его ученикам, после этого они прозрели и узнали Иисуса.

Археологи проверяют подлинность этой легенды. Они ведут раскопки, руководствуясь библейскими описаниями. У ученых давно было подозрение, что деревня Эммаус находилась на месте современного Кириаф-Джарима. Свидетельствовало этому и то, что в Евангелии от Луки сказано, что Эммаус находился на расстоянии 60 стадиев от Иерусалима, то есть примерно в 13 километрах. Именно такое расстояние в настоящее время отделяет Кириаф-Джарим от Старого города в Иерусалиме.

В ходе раскопок исследователи обнаружили несколько укреплений, которые были построены в первой половине II века до нашей эры. По книге Маккавеев, империя Селевкидов (империя, управляемая потомками одного из полководцев Александра Великого) держала под контролем большую часть этого региона с помощью укрепленных объектов, в их число входил и Эммаус. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что ученые не могут быть полностью уверены в том, что Кириаф-Джарим - это Эммаус, но на это указывает ряд признаков, и основной из них - расстояние. На аналогичном удалении от Иерусалима исследователи пока не находили подобных укреплений.

Другие крепости Селевкидов, которые были упомянуты в книге Маккавеев, местоположению Кириаф-Джарима не соответствуют. В пользу гипотезы о том, что обнаружен Эммаус, говорит и большое число артефактов, найденных учеными; так, на этом месте обнаружено много керамики периода жизни Иисуса.

Впрочем есть исследователи, которые сомневаются, что найденное место является Эммаусом. Например, один из них заявил, что между названиями Кириат-Джарим и Эммаус нет никакой лингвистической связи.