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Ритуальные жертвы: выдвинута новая версия гибели группы Дятлова

Ян Брацкий
08:31 15.09.2019
Исследователь-энтузиаст проанализировал фотографии из архива следователя прокуратуры, который осматривал место гибели туристов из группы Дятлова.
Ритуальные жертвы: выдвинута новая версия гибели группы Дятлова
© Фото: dyatlovpass.com

Участники печально известной туристической группы Дятлова могли стать ритуальными жертвами шаманов народа манси. Такую версию выдвинул уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтярев. Он проанализировал фотографии из архива следователя Ивдельской районной прокуратуры Иванова, который одним из первых осматривал место трагедии.

На снимке сотрудник правоохранительных органов запечатлен с неизвестным мужчиной и фотоаппаратом в руках. Под ногами у них чье-то тело, завернутое в куртку и укрытое куском брезента.

© cont.ws - авторский блог исследователя Валентина Дегтярева

По словам Дегтярева, этот труп якобы не фигурирует в уголовном деле и не имеет отношения к группе Дятлова. Изучая снимок дальше, уфолог обратил внимание на деревья, которые окружают гористый склон. На ветвях одного из них висит непонятный предмет.

На страницах своего блога исследователь пишет, что это обрядовая кукла иттама - небольшой идол народности манси. В культуре северных народов принято делать игрушечные копии умерших родственников и приносить им подношения. Кукла хранится дома, а ее копия на могиле усопшего. С идолом разговаривают во время ритуальных застолий. После пяти траурных лет, иттаму выносят в лес и помещают на дерево.

Незнакомцев в местах расположения подобных кукол не жалуют. Уфолог предположил, что дятловцы, сами того не зная, забрели на обрядовое место или территорию захоронения уважаемого в пролом шамана, за что поплатились своими жизнями.

Уральский исследователь не сомневается, что в архивах якобы до сих пор пылится второе уголовное дело, в котором изложены правдивые факты, раскрывающие суть произошедшего в 1959 году в окрестностях горы Холатчахль.

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