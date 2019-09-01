Избирательная память: как Польша пытается переписать историю Второй мировой войны

Восемьдесят лет назад, 1 сентября 1939 года, немецкие войска вторглись в Польшу, положив начало Второй мировой войне.

В конфликте участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Общие потери, по разным оценкам, составили от 55 до 70 миллионов человек. Из них 27 миллионов - это советские люди, погибшие в тылу и воевавшие против фашизма.

И вот спустя 80 лет мир вспоминает тот страшный день, когда началась эта жуткая мясорубка. В Варшаве прошли памятные мероприятия, в которых участвовали делегации из 40 стран. Пригласили чиновников из ЕС, НАТО, организаций Восточного партнерства. Пригласили Ангелу Меркель, только России приглашения направлено не было.

И в Польше не отрицают: это не случайность, а вполне сознательное решение, принятое лично президентом Анджеем Дудой. Якобы участие России в мероприятиях - «неуместно», якобы Советский Союз - не победитель фашистской Германии, а, по мнению Польши, ее брат-близнец.

Подгонять историю Второй мировой под сиюминутную политическую целесообразность и сделать возможным не позвать страну-освободителя поляки решили уже за год до круглой даты. Пресс-секретарь польского президента заявлял, что приглашения рассылаются «исходя из современных, а не из исторических реалий», а Россия не является членом ЕС, НАТО и Восточного партнерства.

В итоге на торжества была приглашена Германия, которая вторжением в Польшу начала войну, и не приглашена Россия, которая ее закончила и ту же самую Польшу освободила.

Выступая же сегодня на площади Маршала Пилсудского, президент Польши Анджей Дуда сравнил Сталина с Гитлером, назвал СССР главным союзником фашистской Германии и добавил, что в 1945-м Красная армия взяла Польшу в заложники.

«Можно сказать, что в некотором смысле Вторая мировая война в контексте ее политических последствий продолжалась до 1989 года. Для нас она продолжалась гораздо дольше. Как можно говорить о Победе, когда ты не живешь в действительно суверенной стране?» - отметил Дуда.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который ранним утром успел возложить венки вместе с Анджеем Дудой в городке Велюнь - первом подвергшемся бомбардировкам нацистской Германии, начал свою речь с традиционных извинений.

«Эта война была немецким преступлением. История этого места свидетельствует об этом. С первого дня немцы обстреливали Варшаву. В течение многих лет они сеяли хаос в этом городе. Мы не забудем раны, которые Германия нанесла полякам», - заявил немецкий президент.

Хотя поляки надеялись на приезд президента США Дональда Трампа, он отменил свою поездку в Варшаву в последний момент, сославшись на ураган «Дориан», который приближается к Флориде и может стать сильнейшим в истории Америки. Вместо него на торжествах присутствовал вице-президент Майкл Пенс, который говорил о безграничной любви к Польше.

«Я могу заверить вас всех, что Польша, США и все народы, которые ценят свободу, обязательно будут вместе в будущем. Пусть Бог благословит Польшу и США», - заявил он.

На переговоры с Трампом надеялись не только поляки, но и Владимир Зеленский. Особенно в свете новостей о возможной заморозке военной помощи Киеву. В итоге говорили тет-а-тет с польским лидером Анджеем Дудой, решили возвести мемориал примирения на границе Украины и Польши и усилить санкции против России.

Признаваться в симпатии к России в Польше сегодня дело не только неблагодарное, но и опасное.

«Вы можете заработать много денег на русофобии, потому что крупные СМИ находятся в руках американцев или немцев и платят хорошие деньги за написание оскорбительных статей против России», - рассказывает польский политолог Томаш Янковский.

Посол же России в Польше Сергей Андреев напоминает, что за время войны было уничтожено шесть миллионов поляков.

«Что касается извинений, я просто напомню: было уничтожено шесть миллионов польских граждан. Судьба этой страны была предначертана в плане "Ост". Подавляющее большинство - 85% - в печи либо за Урал. За что нам извиняться? За то, что Польша сегодня есть? За то, что живут на этой земле?» - удивляется Андреев.

Между тем на решение польских властей не приглашать нашу страну на торжественные мероприятия уже отреагировали в России. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что Победа не имеет политической окрашенности. Нравится кому-то Россия или нет, но ее решающая роль во Второй мировой признана всеми народами мира. По словам же пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, любые памятные мероприятия в любой стране мира, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия Российской Федерации не могут быть полноценными.