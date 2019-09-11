В Москве прошла презентация выставки, посвященной жизни маршала Малиновского

Сегодня, 11 сентября, в Общественной палате России в формате круглого стола состоялась презентация передвижной выставки «Из архива маршала Малиновского. К 120-летию».

Организаторами мероприятия выступили Комиссия ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, Фонд исторической перспективы, благотворительный фонд «Воинский собор» и фонд «История Отечества».

Жизненный путь Родиона Малиновского - это наглядный срез целой исторической эпохи. Участник Первой мировой войны, Гражданской войны в Испании, Великой Отечественной и советско-японской войны, дважды Георгиевский кавалер и Герой Советского Союза, министр обороны СССР он внес колоссальный личный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Также значима и его роль в освобождении Восточной Европы от нацизма.

Подробности жизни маршала позволяют через конкретный пример биографии вызвать интерес к изучению истории собственной семьи и истории страны у самой широкой аудитории.

Впервые в научный оборот вводится большое количество уникальных документов по теме из личного архива семьи Родиона Малиновского. Дополненные материалами из фондов Российского государственного военно-исторического архива и музеев (Центральный музей Вооруженных сил МО РФ, Мемориальный музей космонавтики, краеведческий музей г. Ломоносова), а также пояснительными комментариями, они создают лаконичный, но яркий портрет выдающегося полководца.

Представленная в Общественной палате выставка побывает в городах, с которыми связана воинская биография Малиновского, в Петербурге, Воронеже, Калуге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Белгороде. Цикл выставок, которые посвящены 120-летию Малиновского, позволит охватить большую и разнородную аудиторию, пополнить экспозиции региональных музеев в преддверии 75-летия Великой Победы.