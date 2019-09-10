«Занял высоту - значит, контролируешь ситуацию»: как батальон Солуянова воевал в горах Афганистана

В начале июня 1989 года турки-месхетинцы, проживавшие в Ферганской области Узбекистана, стали жертвами жестоких погромов. Их дома были атакованы. Людей убивали и даже сжигали заживо. Вспыхнувший на национальной почве пожар удалось погасить за три дня. Мало кто знает, что главную роль в этом сыграл командир 387-го учебного парашютно-десантного полка ВДВ Герой Советского Союза Александр Солуянов. В Фергану он попал в 1987 году на должность командира полка. Но свои первые победы Герой Советского Союза одержал за несколько лет до этого - в Афганистане.

В Афганистан Александр прибыл в январе 1982 года. Тогда первый батальон 350-го парашютно-десантного полка 103-й дивизии ВДВ понес серьезные потери и потерял командира. Его заменил Солуянов.

Первая его операция состоялась накануне 23 февраля. Разведка сообщила: банда моджахедов готовит нападение на аэродром Кабула, где в это время шла подготовка к праздничному концерту. Батальон выдвинулся ночью, занял боевые позиции, а под утро появились моджахеды.

«Я, конечно, терпел до последнего, не давал команду на открытие огня. Чтобы подпустить как можно ближе. Все получилось. Значит, большую часть их мы уничтожили. Командира взяли в плен», - вспоминает Александр Солуянов.

О результатах операции он доложил командиру дивизии и получил приказ: срочно доставить пленного в штаб.

«Перед тем как войти в вертолет, этот командир вытаскивает пистолет и стреляет. То есть его плохо обыскали. За первый бой я получил выговор вместо награды», - говорит Солуянов.

А вот экзамен личному составу батальона он сдал. После первой операции без единой потери солдаты стали называть своего комбата «фартовым», хотя его 1-й парашютно-десантный батальон 350-го полка получал самые сложные боевые задания.

© ТРК "Звезда"

Весной 1982 года глава Афганистана Бабрак Кармаль обратился к советскому правительству с просьбой провести масштабную военную операцию в Панджшерском ущелье, которое контролировал один из самых авторитетных лидеров исламской оппозиции, полевой командир Ахмад Шах Масуд.

В долине реки Панджшер, что простирается на глубину около 250 километров до границы с Пакистаном вдоль горной гряды Гиндукуш, базировалось около 200 отрядов боевиков, располагались учебные лагеря, а также велась добыча изумрудов и лазуритов, на продаже которых Ахмад Шах сделал состояние. Это позволяло постоянно пополнять склады с оружием. Моджахеды постоянно устраивали засады на проходившей через провинцию Панджшер дороге Термез-Кабул - единственной, по которой 40-я армия могла получать технику и продовольствие. Советские военнослужащие гибли там регулярно.

Вести боевые действия в подобных условиях нашим войскам прежде никогда не приходилось.

«Там высота, пять, шесть километров. Там другой кислород. Другая температура. Там снаряды и пули летят по-другому. Там система связи другая. Там электромагнитные волны, радиоволны не распространяются, как в Европе», - объясняет Норат Тер-Григорьянц, начальник штаба 40-й армии в 1981-1983 годах.

Линия фронта в Панджшерском ущелье была поделена на четыре зоны. Главное и самое опасное направление досталось войскам ВДВ.

«Оборона - это любая трещина в скале, там находился человек с пулеметом ДШК китайского производства. И они очень сильно оборонялись, очень сильно. Там каждый поворот - это смертеподобная вещь. Там засады были страшенные», - вспоминает Тер-Григорьянц.

Подготовку к общевойсковой операции батальон Солуянова начал утром 6 мая 1982 года. Заняли высоты и провели разведку боем. Ранним утром 16 мая 1-й батальон Солуянова десантировался в район Пси-Шахи-Мардан - в самое скопление войск Ахмад Шаха.

© ТРК "Звезда"

Десантникам Солуянова была поставлена особая задача: захватить высоту 3706 метров, где, по данным разведки, находились изумрудные прииски Ахмад Шаха.

«В горах принцип один. Кто выше - тот и воюет. Если ты занял господствующие высоты, то все, ты контролируешь ситуацию», - уверен Солуянов.

Прежде чем начать штурм, требовалось найти удобную точку для командного пункта. Солуянов взял 15 человек из группы управления и скрытно выдвинулся на позицию. На помощь вызвал звено вертолетов Ми-24.

«Сжав зубы, подходим. Все уже знали свою задачу к бою, все в цепь за камни. Вызываю звено вертолетов, они идут над нами. Ну очень хорошо отработали по ним. Нам осталось встать, добить и занять эту высоту. А высота была такая, что расположение противника было хорошо видно», - вспоминает Солуянов.

Несколько часов моджахеды пытались сбросить отряд Солуянова с этой высоты. Безуспешно. Ближе к ночи душманы отступили.

Двадцать четвертого мая 1982 года батальон Солуянова приступил к штурму главной высоты - 3706. Однако в результате тяжелейших боев овладеть ею не удалось.

«Склоны крутые. Не так-то просто это все взять и захватить, чтобы выбить оттуда духов. Вы понимаете, в горах может один человек роту держать и не давать поднять головы нам. А там было очень много их», - объясняет Владимир Марков, заместитель командира взвода в 1981-1982 годах.

На следующее утро по высоте были нанесены удары вертолетов огневой поддержки и штурмовой авиации. Под прикрытием артиллерии десантники вплотную приблизились к позициям противника.

«Под конец нам пришлось вызывать огонь артиллерии чуть ли не на себя, то есть мы почти огневой вал там применили», - вспоминает Александр Солуянов.

© ТРК "Звезда"

В результате боев за изумрудные прииски десантники взяли в плен несколько сотен душманов, захватили склады с боеприпасами и продовольствием. За героизм и умелое выполнение поставленных задач Александра Солуянова представили к награде.

Капитан Солуянов стал майором досрочно и был награжден орденом Красной Звезды. Хотя командование представляло его к более высокой награде.

«В Афганистане не очень щедро награждали, не очень. Поэтому любая афганская награда ценится очень высоко. И когда ты видишь, что солдат награжден медалью "За отвагу" - это очень высокая награда. А если ты видишь, что офицер награжден орденом Красной Звезды, то понимаешь, что он хорошо воевал там. А если мы видим орден Боевого Красного Знамени, то мы понимаем, что он не просто очень хорошо воевал, а очень-очень хорошо воевал», - говорит Владимир Плотников, старший научный сотрудник НИИ военной истории Военной академии Генштаба.

Орден Красного Знамени Александр Солуянов получил через шесть месяцев после Панджшера. За два с половиной года комбат лично участвовал в 70 боевых операциях.

«Солуянов был разнообразным комбатом: он умел бегать, он умел думать, он умел ставить задачи, он умел направлять людей на победу. У Солуянова все здорово получалось, получалось почти лучше всех», - говорит Виктор Ермаков, генерал армии, командующий 40-й армией в 1982-1983 годах.

В конце 1983 года Генштаб получил разведданные о том, что границу с Пакистаном пересекла вооруженная группа моджахедов с американскими инструкторами. Солуянову было приказано уничтожить банду. Оценив обстановку, командир взял с собой лишь два десятка проверенных бойцов. После ракетного обстрела с вертолета группа Солуянова высадилась чуть ли не на головы ошарашенных моджахедов, которых оказалось втрое больше, чем десантников.

В том бою Солуянов и его бойцы уничтожили 45 духов, 15 взяли в плен. Из батальона был ранен лишь один солдат. За умелое командование Солуянова представили к званию Героя Советского Союза. Однако награду дали лишь год спустя.

В июне 1984 года Солуянов вернулся из Афганистана домой. А уже в 1987 году отправился в Фергану. О военном пути Героя Советского Союза Александра Солуянова, а также о том, какое отношение он имеет к прекращению жестоких погромов в Узбекистане в 1989 году - смотрите в новом выпуске программы «Легенды армии» во вторник, 10 сентября, в 19:40 на телеканале «Звезда».