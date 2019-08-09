Новые детали русско-японской войны: экспедиция РГО исследует подземные тоннели Курил

Русское Географическое общество совместно с Министерством обороны проводит экспедицию на Курилах.

Ее участники побывали там, где стоял флот Японии перед нападением на Перл-Харбор. Добираться до места приходилось на вездеходах, а далее преодолевать высотой в человеческий рост бамбучник.

Проводником экспедиции РГО стал Владимир Бурый. Он приехал на остров сорок лет назад и стал интересоваться историей и деталями русско-японской войны. В ходе спецоперации, уверяет он, остров был взят без боя, но жертвы все равно были.

«Некоторые прятались самураи в пещерах, иной раз выскакивали с винтовками, постреливали командиров, так что здесь солдаты наши гибли в последние годы войны», - рассказал специалист.

В японском укрепрайоне обнаружили вход в штольню. Специалисты исследовали ее с металлодетекторами. Про вход в тоннель ученым рассказал местный охотник. Самостоятельно заходить внутрь он не решился.

© ТРК "Звезда"

Первые же раскопы у входа в подземелье показывают, что назначение у этого объекта - медицинское. На месте обнаружили ампулы. Специалисты предполагают, что на месте находился подземный японский госпиталь.

© ТРК "Звезда"

Сейчас находиться на месте опасно. Сначала необходимо провести работу по укреплению свода.

Кроме изучения с научной точки зрения этих тоннелей, у поисковиков еще одна задача - составление топографической карты горной выработки. Все замеры ведут опытные спелеологи.

Все найденные предметы и артефакты собираются и тщательно фиксируются для того, чтобы потом стать предметами экспозиции, посвященной итогам экспедиции.