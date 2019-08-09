Три котла одним наступлением: как в августе 1944-го освобождали Молдавию

75 лет назад, в 1944 году, Красная Армия одну за другой проводила по всему советско-германскому фронту успешные войсковые операции, которые с легкой руки советской пропаганды принято называть «десятью сталинскими ударами». Один из них - Ясско-Кишиневская операция 20–29 августа 1944 года.

Превосходство на решающих направлениях

Мастерство полководцев, самоотверженность и боевая выучка солдат, неустанная работа тыла, обеспечивающая армию огромным количеством боевой техники - все это работало на успех РККА. Но он не был легким. Умелый и опытный враг был по-прежнему силен. И победа порой оплачивалась сотнями тысяч человеческих жертв.

Но были и битвы, когда результат достигался относительно малой кровью. Например, Ясско-Кишиневская операция.

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На юге советско-германского фронта, упираясь одним флангом в Черное море, расположилась группа армий «Южная Украина» - две румынские армии, две немецкие и 17-й армейский немецкий корпус. Стояли они там надежно, прикрывая румынский Плоешти - один из крупнейших центров нефтедобычи и главных источников топлива для Третьего рейха, напоминает журнал «Армейский стандарт».

«Немцами была оборудована целая сеть укрепрайонов, - вспоминает танкист Сергей Андреевич Отрощенков. - Стоит, например, несколько дотов и дзотов, они друг друга прикрывают огнем… Доты там были серьезные, некоторые рассчитаны по меньшей мере на взвод. Два этажа, в подвале жилые помещения, склады продовольствия и боеприпасов, наверху артиллерия, пулеметы. Вокруг все простреливается, каждый куст пристрелян. И дзоты тоже нешуточные были - три или четыре наката толстых бревен, сверху все это засыпано камнями и землей».

Об этой глубокой системе обороны в Красной Армии знали не понаслышке. Атаку на Ясско-Кишиневском направлении пытались организовать в апреле–июне 1944-го. Тогда, после освобождения правобережной Украины и выхода к границам Румынии, предполагалось, что войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, фактически не останавливаясь, через Молдавию и Румынию прорвутся на Балканы. Но, несмотря на перегруппировки для главного удара, новые и новые атаки, два месяца боев оказались фактически безуспешными.

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