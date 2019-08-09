Царские выплаты: во Франции вновь подняли вопрос об облигациях времен Российской империи

Французское правительство попросили разъяснить ситуацию с российскими выплатами по облигациям второй половины XIX - начала XX веков. Запрос поступил министру по вопросам госслужбы и бюджета Жеральду Дарманену от депутата Франсиса Веркамера.

Гособлигации, обеспеченные золотом, начали выпускать царские железнодорожные компании в 1867 году. Согласно документу, французы присоединись к займам, которые были выданы России для модернизации экономики.

«В последней четверти XIX века сложились такие геополитические условия в рамках Европы, что Франция, в политическом плане стремясь обеспечить себе безопасность, пошла на беспрецедентное по тому времени сближение с Россией ввиду германской угрозы, особенно после Франко-прусской войны. Поэтому в начале 90-х годов XIX века был заключён военно-политический союз, но и, поскольку российская экономика была на подъёме и требовались кредиты, было вполне разумно вкладывать в нашу страну», - цитирует RT ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова.

Депутат Франсис Веркамер в своем запросе отметил, что долги были аннулированы советским руководством, а французы остались «потерпевшими». Франция направила в связи с этим ноту протеста, но к переговорам по выплатам вернулись только в 1980-е годы. Договор удалось заключить только в 1997 году.

«Этот вопрос был окончательно урегулирован на уровне правительств двух стран. Но во Франции есть несколько ассоциаций таких вкладчиков, которые всё время требуют, недовольны и рассчитывают дополнительно получить от России определённые суммы. Но этот вопрос закрыт, к нему никто не будет возвращаться», - уверен Сергей Федоров.

Но по мнению Франсиса Веркамера, выплаты не соответствовали реальным суммам ценных бумаг.

«Несмотря на договор от 27 мая 1997 года, по которому правительство Российской Федерации согласилось выплатить $400 млн, держатели облигаций остаются потерпевшими. Конечно, им вернули деньги, однако в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам облигаций», - приводит RT текст документа Франсиса Веркамера.

По мнению Министерства экономики и финансов Франции, которое оно озвучивало ранее, Париж воздерживается от требований к Москве, так как споры между сторонами уже были устранены соглашением 1997 года.