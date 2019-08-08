Сердечный привет из СССР: на Аляске обнаружили бутылку с посланием
На Аляске получили привет из прошлого – стеклянную бутылку с запиской от моряков из СССР, датированную 1969 годом.
© Фото: Tyler Ivanoff, Facebook
Житель Аляски Тайлер Иванофф обнаружил бутылку с посланием из Владивостока, отправленную 20 июня 1969 года. Фотографию с письмом он опубликовал в Facebook.
Американец опубликовал в социальной сети послание, которое он выудил из моря, с просьбой перевести его с русского на английский язык.
Отправителем оказался служащий «Русского флота Дальневосточного пароходства» на плавбазе «Сулак». Он передал сердечный привет тому, кто найдет послание, и попросил сообщить о находке экипажу судна.
«Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», - говорится в записке.
Плавбаза «Сулак» была построена в 1966 году в японской Иокогаме и списана в 1992-м.