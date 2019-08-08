Сердечный привет из СССР: на Аляске обнаружили бутылку с посланием

Житель Аляски Тайлер Иванофф обнаружил бутылку с посланием из Владивостока, отправленную 20 июня 1969 года. Фотографию с письмом он опубликовал в Facebook.

Американец опубликовал в социальной сети послание, которое он выудил из моря, с просьбой перевести его с русского на английский язык.

© Tyler Ivanoff, Facebook

Отправителем оказался служащий «Русского флота Дальневосточного пароходства» на плавбазе «Сулак». Он передал сердечный привет тому, кто найдет послание, и попросил сообщить о находке экипажу судна.

«Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», - говорится в записке.

Плавбаза «Сулак» была построена в 1966 году в японской Иокогаме и списана в 1992-м.