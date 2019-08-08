В Греции нашли забытую скульптуру Александра Македонского

Мраморную голову Александра Македонского обнаружили в хранилище сотрудники музея Верии в Македонии. Ее нашли под слоем пыли в углу склада.

По данным портала The History Blog, который опубликовал информацию о находке, скульптура относится к эпохе эллинизма. Впервые ее обнаружили в 1970-х годах в куче щебня недалеко от города Верия.

Скульптура сильно повреждена. Ее отреставрируют, и в 2020 году она станет частью экспозиции музея. Находку поместят рядом с найденной в строительном мусоре скульптурой головы Медузы Горгоны. Она датируется II веком до нашей эры.