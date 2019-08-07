«Тотальное уничтожение»: расшифрованы древние иероглифы майя о войне

Ученые обнаружили и расшифровали древнюю иероглифическую надпись племен майя и выяснили, что население Мезоамерики часто вело внутренние войны. Причем эти битвы были крайне ожесточенными.

Ранее считалось, что конфликты майя носили скорее ритуальный характер. Однако обнаруженные записи дают представление о том, что майя полностью сжигали и уничтожали города, а правящих семей жестоко убивали. В частности, речь идет о древнем городе Витцна, дважды полностью сожженном.

Жестокие и кровопролитные войны были обычным явлением у майя. Специалисты предполагают, что именно это и могло стать причиной исчезновения цивилизации.

Как уточняется в публикации на портале Live Science, к краху также могли привести сильные засухи, политические и экономические конфликты.