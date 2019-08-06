«Погибнуть, но отомстить»: знаменитой «Атаке мертвецов» исполнилось 104 года

Шестого августа одному из самых знаменитых сражений Первой мировой войны, которое известно как «Атака мертвецов», исполнилось 104 года. Оно произошло в 1915 году на Восточном фронте. Именно тогда около полусотни русских солдат успешно контратаковали и обратили в бегство семитысячное немецкое войско при обороне крепости Осовец.

Укрепление находилось на берегу реки Бобра западнее города Белосток. В годы Первой мировой оно было важным пунктом обороны западных рубежей Российской Империи и предназначалось для защиты стратегического коридора между реками Неман и Висла-Буг, а также закрывало железнодорожный и шоссейный пути на Белосток.

Немцы начали массированную газобаллонную атаку хлором, ядовитый воздух устремился на защитников крепости. Бойцы не имели противогазов, поэтому газы нанесли им сильнейшие увечья и химические ожоги. Несколько рот выбыли из строя полностью, однако тех, кто смог уцелеть, это не остановило.

Военные 13-й и 8-й роты, а также бойцы 12-й и 14-й роты, полуживые, развернулись по обе стороны железной дороги и начали наступление. 13-я рота с криком «Ура!» бросилась в штыки, встретив части 18-го ландверного полка.

«Измученные, отравленные, они бежали с единственной целью - раздавить немцев. Отсталых не было, торопить не приходилось никого. Здесь не было отдельных героев, роты шли как один человек, одушевленные только одной целью, одной мыслью: погибнуть, но отомстить подлым отравителям», - писала после сражения газета «Русское слово».

Атака так поразила немцев, что они не приняли боя и отступили.

Выражение же «атака мертвецов» появилось в опубликованной в 1939 году работе «Борьба за Осовец» участника тех событий Сергея Хмелькова.