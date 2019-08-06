В Испании найдены гробницы полководцев времен Второй пунической войны

Испанские исследователи обнаружили 25 захоронений представителей древней воинской знати племени иберов, которые, возможно, участвовали во Второй пунической войне. В ней погиб полководец Карфагена Гамилькар Барка - отец известного Ганнибала.

Археологи считают, что часть древнего некрополя около холма Аларкос недалеко от города Сьюдад-Реаль относится ко второй половине III века до нашей эры, когда Барка вел боевые действия на Пиренейском полуострове.

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Два из найденных захоронений принадлежат женщинам, которых погребли вместе с оружием. Еще три выделяются богатством погребального обряда: там найдено много ювелирных украшений, конской упряжи и оружия. Также в гробницах обнаружены овечьи кости - это свидетельствует о том, что в жертву были принесены как минимум 222 животных. Аристократов кремировали, а их прах хранился в специальных сосудах, пишет Pais.

Известно, что Гамилькар Барка погиб в бою с иберами в 228 году до нашей эры.