В Испании найдены гробницы полководцев времен Второй пунической войны
Испанские исследователи обнаружили 25 захоронений представителей древней воинской знати племени иберов, которые, возможно, участвовали во Второй пунической войне. В ней погиб полководец Карфагена Гамилькар Барка - отец известного Ганнибала.
Археологи считают, что часть древнего некрополя около холма Аларкос недалеко от города Сьюдад-Реаль относится ко второй половине III века до нашей эры, когда Барка вел боевые действия на Пиренейском полуострове.
Два из найденных захоронений принадлежат женщинам, которых погребли вместе с оружием. Еще три выделяются богатством погребального обряда: там найдено много ювелирных украшений, конской упряжи и оружия. Также в гробницах обнаружены овечьи кости - это свидетельствует о том, что в жертву были принесены как минимум 222 животных. Аристократов кремировали, а их прах хранился в специальных сосудах, пишет Pais.
Известно, что Гамилькар Барка погиб в бою с иберами в 228 году до нашей эры.
«Мы не знаем конкретную роль этих иберов из Аларкоса в событиях эпохи Второй пунической войны, но очень соблазнительно представить, что они либо были вместе с карфагенянами, либо, напротив, сражались на стороне короля племени оретан, которое прибыло, чтобы освободить город Гелику, осажденный Гамилькаром», - рассказал преподаватель древней истории в Университете Кастилии-Ла-Манчи Давид Родригес.