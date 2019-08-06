На Аляске нашли утонувшую 80 лет назад подлодку

Исследователи океана из научно-изыскательного проекта Lost 52 Project, разыскивающие 52 пропавшие подводные лодки времен Второй мировой войны, обнаружили на Аляске около Алеутских островов исчезнувшую почти 80 лет назад субмарину.

Находка оказалась подводной лодкой военно-морских сил США USS Grunion. Она пропала во время своей первой миссии. Команда из 70 человек выполняла свое первое задание, но никто из моряков не выжил.

Субмарина USS Grunion была введена в эксплуатацию 11 апреля 1942 года. Ею командовал коммандер-лейтенант Маннерт Абеле. Его подлодка была направлена на дежурство в Перл-Харборе, а по пути экипаж спас 16 человек из команды корабля США, торпедированного немецкой субмариной.

В июне 1942 года это же судно направили на Алеутские острова. Около Аляски подлодка потопила два японских патрульных катера, и уже 30 июля ее отозвали на военно-морскую базу, после чего она пропала.

Лишь в 2006 году сыновья Абеле - Брюс, Брэд и Джон - решили найти подлодку своего отца. Они начали службу в фирме по морской геофизике Williamson & Associates, благодаря чему нашли субмарину, но нос судна отсутствовал.

Спустя еще 12 лет, в октябре 2018-го, участники проекта Lost 52 изучили окрестности и обнаружили нос подлодки, соскользнувший с морского вулканического склона. Его нашли в 400 метрах от основного места нахождения обломков.

Полученные данные исследователи обнародовали недавно. Ученые получили фотограмметрические снимки, благодаря которым было создано 3D-изображение подводного судна, пишет Live Science.