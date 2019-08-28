«Шансов выжить не было»: пилот рассказал, как обнаружил разбившийся 65 лет назад самолет Ан-2

В Красноярском крае обнаружили обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение более 65 лет назад. Их нашел пилот Алексей Канцедалов.

По словам мужчины, информация об обломках самолета на Арданском хребте впервые появилась давно. Пилот не исключил, что в те годы никто не придал особого значения находке.

«Самолет обнаружили еще где-то в 70-80-х годах. Там проходили туристы или альпинисты», - рассказал Канцедалов «Звезде».

Мужчина часто выполняет полеты на вертолете в районе Арданского хребта. При изучении карты местности в глаза ему бросился перевал Авиаторов.

«Я пилот, выполнял полет в тот район. И при подготовке попалась схема, где обозначен перевал Авиаторов. Стало интересно, что за перевал Авиаторов. Отсюда все и пошло. Узнал, что когда-то кто-то видел обломки самолета. Стал смотреть, какие катастрофы произошли в тех краях. Один самолет по данным подходил. Для себя наметил, что нужно слетать и поискать. Полетели и нашли обломки, обследовали их. По номеру двигателя смогли самолет идентифицировать. И потом занимались поисками родственников. Нашли родственников всех четырех членов экипажа, сейчас пытаюсь заказать мемориальную доску, чтобы установить на месте гибели», - поведал Канцедалов.

Чтобы понять, как именно погиб экипаж Ан2, пилот повторил маршрут потерпевшего крушение самолета.

«Мне нужно было найти место, где началось разрушение конструкции, где они ударились. Понять, как они зашли в этом место. Я на вертолете пролетел их маршрутом. Там на вертолете развернуться негде, на самолете у них шансов не было, погода была плохая. То есть там без вариантов. Шли бы они на 150-200 метров выше, все бы закончилось благополучно», - сказал Канцедалов.

Самолет Ан-2 с номером А2597 потерпел крушение 21 апреля 1951 года. Он выполнял рейс по маршруту Красноярск - Абакан - Кызыл. Весь экипаж воздушного судна погиб. Обломки Ан-2 были найдены на Арданском хребте на высоте 1850 метров.