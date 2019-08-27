В ФСБ опубликовали список карателей, виновных в геноциде во времена Великой Отечественной войны

Управление ФСБ по Новгородской области обнародовало список карателей, уничтожавших в годы Великой Отечественной войны мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черном.

В соответствии с обнародованными данными карателями оказались 19 уроженцев и жителей Латвийской ССР. На старых рукописных листах указаны их имена, антропометрические данные и особые приметы каждого из мужчин. Помимо этого, составители также отметили и языковые умения убийц, указав уровень владения тем или иным наречием.

Также в списке указаны воинские звания тех карателей, у которых они имелись, и места их проживания после окончания войны. Как передает РИА Новости, список датирован 1967 годом, и данных о возможных понесенных убийцами наказаниях в нем нет.

Напомним, поисковики обнаружили у деревни Жестяная Горка человеческие останки, которые являются свидетельством проходивших в этих местах массовых расстрелов во время войны. Все они стали жертвами карательных операций против мирного населения. ГСУ СК РФ и Генпрокуратура возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ («Геноцид»).