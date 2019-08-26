Самая смертоносная атака акул: СМИ рассказали о нападении хищников на крейсер ВМС США

Почти 900 человек погибли в результате самой страшной катастрофы в истории Военно-Морского Флота США, при этом 80 из них стали жертвами нападения акул, пишет британское издание Daily Star.

Катастрофа с тяжелым крейсером «Индианаполис», которая случилась летом 1945 года, вошла в историю ВМС США как наиболее массовая гибель личного состава в результате одного затопления.

Под конец Второй мировой войны после выполнения миссии по доставке частей первой атомной бомбы «Малыш» на базу ВВС США на острове Тиниан корабль был торпедирован японской подводной лодкой I-58. За 12 минут крейсер ушел под воду. Почти из 1200 человек вместе с кораблем сразу же утонули 300 членов экипажа. Оставшаяся часть спаслась при помощи шлюпок. Четыре дня без еды и воды они находились на поверхности океана. Но самое страшное их ждало впереди. Издание отмечает, что звук взрыва и волнение на воде привлекли акул. Сначала хищники сосредоточились на мертвых моряках, плавающих в воде. Но попытки выживших уплыть на шлюпках подальше лишь привели к большим вибрациям воды. Несколько дней акулы кружили возле места крушения крейсера. В итоге от нападения хищников, по разным оценкам, погибли еще 60-80 моряков. Лишь 2 августа терпящих бедствие людей заметил патрульный самолет PV-1 Ventura.

Только в 2018 году историкам удалось выяснить, сколько человек действительно погибли при крушении «Индианаполиса». Всего членами экипажа числились 1196 человек. Но одному из молодых людей удалось избежать верной смерти из-за смены планов в последнюю минуту - на борт «Индианаполиса» он так и не взошел. Таким образом, в трагедии погибли 879 человек.

Сам крейсер «Индианаполис» был найден лишь спустя 72 года после катастрофы. Исследовательское судно, принадлежащее соучредителю Microsoft Полу Аллену, обнаружило его в Филиппинском море в 5500 метрах от поверхности в августе 2017 года.