В Петербурге подлодка «Народоволец» отмечает двойной юбилей

В филиале Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”» прошли торжества по случаю 90-летия корабля и 25-летия открытия музея.

Празднование прошло с участием первых лиц Петербурга и ВМФ России, адмиралов и действующих подводников, а также родственников членов экипажа Д-2 «Народоволец» времен Великой Отечественной войны.

Мероприятие посетил председатель Совета ветеранов военной контрразведки ЗВО Анатолий Конташов. Он рассказал «Звезде» о роли сотрудников военной разведки на подлодке.

«Когда говорят об истории подводного флота, отмечают, прежде всего, заслуги командиров, экипажа лодки, но, как правило, не упоминают того обстоятельства, что вместе с экипажем на боевое задание уходят и уходили сотрудники военной контрразведки. И лодка Д-2 “Народоволец“ в годы Великой Отечественной войны всегда уходила в боевой поход с сотрудником военной контрразведки, который так же, как и экипаж, делил все тяготы, лишения службы на подводной лодке. Расписана роль у сотрудника военной контрразведки в этих нештатных ситуациях на подводной лодке, то есть он не посторонний наблюдатель событий, он активный участник, в том числе и за живучесть лодки», - рассказал он.

Все участники праздника осмотрели выставку «Всем смертям назло!». На ней представлены уникальные документы и фотографии, личные вещи моряков, а также оружие.

Подлодка Д-2 «Народоволец» была спущена на воду в 1929 году и прошла всю Великую Отечественную войну. 5 марта 1927 года на Балтийском судостроительном заводе в Ленинграде прошла церемония закладки первых трех подводных лодок советской постройки: «Декабрист», «Народоволец» и «Красногвардеец».

Торжественное открытие нового корабля-музея состоялось 2 сентября 1994 года. Тогда лодка начала новую жизнь как филиал Центрального военно-морского музея.