Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике

В ходе рейса на ледоколе «Михаил Сомов» специалисты обнаружили редкие образцы исторической техники, которые сохранились на полярных станциях Белого, Баренцева и Карского морях. Часть машин вывезли, они будут отреставрированы и станут экспонатами музея освоения Арктики. Об этом рассказал «Звезде» кандидат исторических наук, представитель Санкт-Петербургского Арктического музейно-выставочного центра Вадим Матвеенко.

«Мы вывезли остатки нескольких “полуторок”, остатки нескольких весов, много запчастей на ЗИС и “полуторки”, также вывезли достаточно много частей тракторов “Сталинец-65”, пришлось разбирать его, потому что сам трактор весит около 12 тонн, и вертолет не возьмет такую большую массу. Поэтому заранее работали люди, которые разбирали, и мы частями вывозили фрагменты тракторов. Это все довоенного выпуска», - рассказал он.

Также специалисты вывезли фрагменты самолета ТБ-1 с бортовым номером «СССР-Н-227».

«Самолет частично в краске, бортовой номер хорошо читается. Так получилось, что фрагменты давно уже были вывезены, а самый большой фрагмент - задняя часть фюзеляжа, около семи метров, она продолжала валяться на одной из полярных станций. Рядом лежали крылья, их штормом унесло в море. Для спасения этого экспоната люди сами просили, чтобы мы забрали, потому что знали, что после любого большого шторма от самолета ничего не останется», - рассказал Матвеенко.

В процессе экспедиции на одном из островов был обнаружен очень редкий экспонат - гусеничный тягач СТЗ-5, который был создан в 1937 году на основе трактора СТЗ-3. Он выпускался Сталинградским тракторным заводом. В довоенный период было выпущено более девяти тысяч единиц.