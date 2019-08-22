Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

«Символ и святыня»: ветеран «Альфа» рассказал, как, рискуя жизнью, спас флаг РФ из Афганистана

Дарья Михалина
02:55 22.08.2019
В преддверии Дня Государственного флага ветеран «Альфа» рассказал историю 20-летней давности - о том, как, рискуя жизнью, на собственном теле вывез российский триколор из Афганистана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российский флаг - одна из самых важных объединяющих вещей для каждого гражданина страны.

Это символ, который многие готовы оберегать, иногда даже, несмотря на риск для жизни. Одним из людей, совершивших столь героический поступок стал Сергей Федоров - ветерана группы «Альфа». Он вывез на собственном теле российский триколор из охваченного гражданской войной Афганистана.

12 августа 1992 года в стране произошел обстрел зданий российской дипмиссии. Тогда россияне прятались в убежище, а флаг РФ остался висеть на флагштоке. Когда люди выходили из убежища, они видели триколор, и это вселяло надежду.

Уже 28 августа после прямого обстрела последовала эвакуация всего представительства.

«Мне удалось снять флаг, на себе вывезти его из страны и сохранить», - вспоминает Федоров.

Даже в мыслях не было оставить флаг на «растерзание», добавил он.

«На мой взгляд, это символ государства, это святыня», - поясняет ветеран «Альфы».

На границе он обмотал триколор вокруг себя и успешно вывез из страны.

Сейчас флаг с 11 пулевыми отверстиями Федоров хранит в офисе.

Если бы при посадке в самолет флаг нашли, вряд ли бы Федоров остался живым, рассуждает генерал-майор, бывший командир группы «Альфа» Геннадий Зайцев.

Сам поступок он охарактеризовал как действие «высокой гражданской ответственности».

«Флаг для любого из нас определен законом, это символ нашего государства», - рассказал Зайцев.

День Государственного флага в России празднуют 22 августа.  В этом году в Москве его отметят на 33 площадках города.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.08.2019, 04:00
С-300 отражают массированный ракетный удар: видео учений
Дата19.08.2019, 02:15
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии Masters
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата21.08.2019, 10:36
Первая подлодка проекта 636.3 успешно совершила первое погружение
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:57 В стране и мире
Видео
«Испуганная сидела в буреломе»: волонтер рассказала, как нашли потерявшуюся в лесу девочку
03:53 В стране и мире
Видео
Фанаты «Олимпиакоса» избили журналиста российского видеоагентства
02:55 Вопросы истории
Видео
«Символ и святыня»: ветеран «Альфа» рассказал, как, рискуя жизнью, спас флаг РФ из Афганистана
02:26 В стране и мире
Видео
NASA показало видео выхода астронавтов в открытый космос
00:59 В стране и мире
Видео
В Крыму обнаружили уникальный византийский храм X века
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Новая фигура группового высшего пилотажа «Пропеллер»: первые кадры репетиции
Видео
Стрельба зенитными ракетами с корабля «Смерч»: видео учений
Видео
«Остров кишит складами»: экспедиция на Итурупе вступила в «подрывную» стадию
Видео
Дайвер нашел GoPro с записью последних минут жизни ее владельца
Видео
Хозяин маслобойни под Ульяновском рассказал, откуда появились отравленные семечки
Видео
Воздушный бой МиГ-31 в ближнем космосе: видео учений
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.