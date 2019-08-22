«Символ и святыня»: ветеран «Альфа» рассказал, как, рискуя жизнью, спас флаг РФ из Афганистана

Российский флаг - одна из самых важных объединяющих вещей для каждого гражданина страны.

Это символ, который многие готовы оберегать, иногда даже, несмотря на риск для жизни. Одним из людей, совершивших столь героический поступок стал Сергей Федоров - ветерана группы «Альфа». Он вывез на собственном теле российский триколор из охваченного гражданской войной Афганистана.

12 августа 1992 года в стране произошел обстрел зданий российской дипмиссии. Тогда россияне прятались в убежище, а флаг РФ остался висеть на флагштоке. Когда люди выходили из убежища, они видели триколор, и это вселяло надежду.

Уже 28 августа после прямого обстрела последовала эвакуация всего представительства.

«Мне удалось снять флаг, на себе вывезти его из страны и сохранить», - вспоминает Федоров.

Даже в мыслях не было оставить флаг на «растерзание», добавил он.

«На мой взгляд, это символ государства, это святыня», - поясняет ветеран «Альфы».

На границе он обмотал триколор вокруг себя и успешно вывез из страны.

Сейчас флаг с 11 пулевыми отверстиями Федоров хранит в офисе.

Если бы при посадке в самолет флаг нашли, вряд ли бы Федоров остался живым, рассуждает генерал-майор, бывший командир группы «Альфа» Геннадий Зайцев.

Сам поступок он охарактеризовал как действие «высокой гражданской ответственности».

«Флаг для любого из нас определен законом, это символ нашего государства», - рассказал Зайцев.

День Государственного флага в России празднуют 22 августа. В этом году в Москве его отметят на 33 площадках города.