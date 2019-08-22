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107 лет под водой: опубликованы кадры жутких повреждений «Титаника»

Валентина Пескова
18:23 22.08.2019
Компания Triton Submarines представила видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к столкнувшемуся в айсбергом «Титанику».
© Видео: Triton Submarines, Facebook © Фото: Triton Submarines, Facebook

Море активно уничтожает то, что осталось от легендарного корабля «Титаник», который постигла трагическая судьба. Это стало ясно из видеокадров компании Triton Submarines, осуществившей первое за 14 лет пилотируемое погружение к лайнеру, который в апреле 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул.

В опубликованном отчете экспедиции отмечается, что коррозия и микроорганизмы сильно повредили корпус корабля. По словам специалиста по истории «Титаника» Парка Стивенсона, «самой ужасающей зоной повреждения» стала правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться вместе с каютами. Как полагают исследователи, этот процесс продолжится.

Дайверы восемь дней изучали обломки «Титаника», совершили пять погружений и сделали видеокадры высокого разрешении. Кроме того, была создана детализированная 3D-модель затонувшего корабля.

Как уже рассказал «Звезде» руководитель Лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Анатолий Сагалевич, они осуществили восемь экспедиций к «Титанику» с 1991 по 2005 годы, и видели, как постепенно разрушается надстройка корабля. С корпусом пока ничего не происходит, но он тоже ржавеет.

Британский пароход «Титаник» считался крупнейшим пассажирским лайнером в мире. Он затонул в Атлантическом океане через два часа 40 минут после столкновения с айсбергом. Погибли около 1500 человек из 2200, находившихся на борту. Корабль покоится на глубине почти 4000 метров.

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