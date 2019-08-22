Участник экспедиций к «Титанику» рассказал о разрушении лайнера

Ученые заявили, что бактерии и коррозия со временем окончательно уничтожат «Титаник», который покоится в Атлантическом океане, в результате от него на дне останется лишь ржавое пятно. Это недавнее заявление специалистов прокомментировал «Звезде» руководитель Лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Анатолий Сагалевич.

«Мы работали на "Титанике", у нас было восемь экспедиций с 1991 по 2005 годы, мы видели как постепенно разрушается надстройка. С корпусом пока ничего не происходит, но он тоже ржавеет. Корпус довольно мощный так, что он, наверное, будет стоять еще несколько десятилетий. А надстройка довольно хрупкая, она осуществлялась в начале 20 века», - рассказал он.

Также Сагалевич сообщил, что в 1991 году группа подводников по просьбе иностранцев поднимала некоторые металлические предметы от «Титаника» - «кусочек корпуса» и заклепка. В одном из Океанологических институтов проводили анализ стальных предметов на химический состав.

«По прошествии 80 лет сталь оказалась очень хрупкой, в ней довольно много серы. Это говорит о том, что сталь поедают бактерии и это вполне закономерный процесс », - отметил он.

В апреле 1912 года произошла одна из самых страшных трагедий 20 века. В водах Атлантического океана после столкновения с айсбергом затонул круизный лайнер «Титаник», на борту которого находились 2200 человек. В трагедии погибло около 1500 человек.