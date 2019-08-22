Высотой с девятиэтажку: под Ржевом создается самый масштабный памятник Советскому солдату

В Тверской области, там, где в войну шли кровавые бои под Ржевом, скоро поставят 25-метровый памятник.

Мемориальный комплекс в честь всех бойцах Великой Отечественной достраивается на месте кровопролитных боев. Памятник будет представлять собой выполненную из бронзы статую воина.

Сейчас готово уже 90% мемориала. Фрагменты будущего монумента сначала лепят из пчелиного воска. Этой кропотливой работой занимаются сразу 60 мастеров. Восковые детали замазывают песком, перемешанным с цементом. После в формы заливают сплав. Сама бронза застывает всего за 20 минут.

Мемориал, который возвысится на десятиметровом холме, создается по инициативе ветеранов войны. Памятник Советскому солдату станет одним из самых масштабных в Европе, а его открытие будет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.