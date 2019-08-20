Сеть подземных ходов времен Второй мировой обнаружили на Итурупе

Сеть подземных тоннелей времен, возведенных предположительно в годы Второй мировой войны, а также одну затонувшую японскую шхуну обнаружили на курильском острове Итуруп члены экспедиции «Восточный бастион - Курильская гряда». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Участникам удалось исследовать около ста метров подземелья. Найденная деревянная шхуна была построена в 1930-1940-е годы и затонула в заливе Касатка у берегов Итурупа. Во время поисковых работ были обнаружены кружки с изображением звезды, датированные 1953 годом выпуска.

Ранее ученые Русского географического общества нашли на Итурупе артиллерийское орудие времен Второй мировой войны. Поисковикам удалось обнаружить уникальную гаубицу на дне местного ущелья. Комиссия при экспедиционном центре Минобороны России займется выбором реставраторов орудия и места для ее постоянной экспозиции.

Экспедиция к Курильской гряде - совместный проект Русского географического общества и Министерства обороны РФ. Два месяца добровольцы и ученые будут детально обследовать острова Итуруп и Уруп. Участники планируют исследовать ландшафт, определить состояние популяций краснокнижных видов животных, изучить культуру коренного населения, уточнить факты истории.