Более 400 советских памятников уничтожили в Польше

В Польше в последние годы были демонтированы 427 советских памятников вне мест захоронений. Из 561 осталось 134 монумента, рассказал российский посол в стране Сергей Андреев.

В 2017 году Варшава приняла поправки к закону о декоммунизации, которые предусматривают ликвидацию из публичного пространства до 31 марта 2018 года мемориалов, которые «пропагандируют коммунизм», а также находящихся вне территорий воинских захоронений.

По словам Андреева, в Польше отрицается освобождение страны Красной армией, поэтому невозможно возобновление взаимодействия с Варшавой по историческим вопросам, пишет газета «Известия».

«Польские власти протесты российской стороны демонстративно игнорируют и не скрывают расчетов на то, что после завершения сноса памятников вопрос будет закрыт и тема постепенно сойдет на нет», - пояснил посол.

Андреев пояснил, что памятники советским воинам-освободителям также отнесли к категории «пропагандирующих коммунизм».

«Согласно нынешней польской исторической политике, они страну якобы не освобождали, а оккупировали, и памятники эти символизируют "советское доминирование в Польше в послевоенный период"», - сказал дипломат.

Москва, по словам посла, не будет принимать участие в инициативах по переносу памятников из Польши в Россию, поскольку они «должны стоять там, где происходили события и совершали подвиги герои». Также он отметил, что российская сторона не будет отвечать Варшаве на ее недружественные действия по принципу «око за око».