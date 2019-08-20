«Кирпичик» к 9 мая 1945: как победа на Халхин-Голе предопределила победу над фашизмом

Успех Советской армии под руководством Георгия Жукова после десятидневного сражения у реки Халхин-Гол в Монгольской Народной Республике серьезно повлиял на исход Второй мировой войны, считают российские историки. Как локальная победа 31 августа 1939 предопределила дальнейший ход и расстановку сил в мировом конфликте, обсудили на пресс-конференции, посвященной 80-летию сражения.

«Советское правительство было заинтересовано в нормализации советско-японских отношений, в недопущении вооруженных конфликтов. СССР хотел избежать прямого вовлечения в японско-китайскую войну, но у Японии по отношению к России были другие планы», - рассказал начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

Эксперт отметил, что Сталин был озабочен не только возможным столкновением с Германией, но и одновременным выступлением против СССР европейских фашистских держав и милитаристской Японии. На этом фоне Япония и начала вторжение на территорию Монгольской Народной Республики, с которой в 1936 году СССР подписал договор о предоставлении необходимой помощи, гарантирующий защиту ее территории «как своей».

В сложнейшей обстановке монгольских степей Георгию Жукову удалось провести операцию по окружению японской группировки и быстро разгромить вторгшиеся на территорию Монголии войска.

Практически в это же время, 23 августа 1939 года, Сталин и Молотов подписали договор о ненападении с гитлеровской Германией, который в сочетании с военным поражением на Халхин-Голе привел к внутриполитическому кризису в Японии.

«Японское руководство было крайне разочаровано действиями Германии, пакт был воспринят как вероломство Гитлера, и кабинет министров Японии ушел в отставку», - отметил Никифоров.

Советская дипломатия, умело действуя в сложившейся обстановке, добилась заключения на взаимовыгодных условиях пакта о нейтралитете с Японией, который был подписан в Москве 13 апреля 1941 года, что позволило нашей стране избежать войны на два фронта.