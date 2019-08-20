Уроки прошлого: в Москве открылась выставка к 80-летию Второй мировой войны

В эти дни 80 лет назад мир оказался на пороге самой разрушительной и кровопролитной войны в истории. В нее было втянуто 61 государство. 55 миллионов погибших, почти половина которых были гражданами Советского Союза - таковы итоги Второй мировой. Сегодня в Москве открылась историко-документальная выставка под названием «1939 год. Начало Второй мировой войны».

В экспозицию вошли 300 различных предметов, большинство из которых представлены впервые. Они рассказывают о событиях, которые привели к глобальному военному конфликту. Позволяют понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, а также логику действий советского руководства. На открытии выставки побывал министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«Драматические события в преддверие Второй мировой войны позволяют сделать целый ряд важных исторических выводов. Главный из которых, на мой взгляд, состоит в том, что общая безопасность достижима лишь совместными усилиями государств», - отметил Сергей Нарышкин.

Для Российского военного архива это уже вторая подобная выставка. Экспозиция представлена в выставочном зале федеральных архивов. До нее была открыта экспозиция «Мюнхен-38. На пороге катастрофы», наглядно доказавшая, что политика попустительства нацизму привела к трагическим для человечества последствиям.