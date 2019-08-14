В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа

В Москве в Доме Российского исторического общества представили сборник архивных документов, подтверждающих, что Советский Союз был вынужден подписать пакт Молотова - Риббентропа ради обеспечения безопасности. Новый выпуск «Вестника Архива президента Российской Федерации» получил название «СССР - Германия: 1932-1941». Он был подготовлен в сотрудничестве с фондом «История Отечества» и Германским историческим институтом в Москве. Сборник выпускает издательство «Историческая литература». В него включены рассекреченные в 2006-2015 годах документы из архива Иосифа Сталина и Политбюро ЦК ВКП.

Как отметил председатель РИО, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, документы доказывают, что инициатором заключения соглашения была именно гитлеровская Германия.

«Это целый том документов, целиком посвященных советско-германским отношениям в предвоенные годы», - рассказал Нарышкин.

Третий рейх разграничил сферы влияния, не желая вести войну на два фронта.

«Германия пошла на беспрецедентные уступки, чтобы гарантировать советский нейтралитет в польской кампании», - добавил Нарышкин.

По его словам, сохранившиеся документы, в том числе добытые советской внешней разведкой, свидетельствуют о том, что в конце 1930-х годов советское руководство знало о реальных целях западных правительств, рассчитывающих на умиротворение Гитлера, а также о намерениях Германии начать войну с СССР.

В то же время Нарышкин подчеркнул, что в Советском Союзе не верили в прочный мир с немцами.

Договор о ненападении был подписан СССР и Германией 23 августа 1939 года в Москве. Одновременно стороны подписали секретный дополнительный протокол, разграничивающий сферы интересов. В зону влияния СССР вошли Прибалтика, западные Белоруссия, Украина и Бессарабия.

Военные историки полагают, что этот пакт позволил Советскому Союзу выиграть время на подготовку к войне, усилить военную промышленность и увеличить численность Красной армии.